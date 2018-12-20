行銷大村葡萄 勤益文創系畢業展秀創意

勤益科大文化創意事業系學生以大村葡萄為主軸，設計一系列銷售通路與文創商品，吸睛十足。（林欣儀攝）

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勤益科技大學文化創意事業系20至27日舉辦畢業成果展，校長陳文淵（左二）為成果展揭幕。（林欣儀攝）

有感於許多果農不懂得行銷，使得農產銷售陷入瓶頸，為幫助自家葡萄產業，國立勤益科技大學文化創意事業系學生游椀茹與同學組成團隊，為葡萄設計專屬的包裝、品牌商標並成立粉絲專業、LINE貼圖等，在畢業展中亮相，吸睛十足。

以「家和果園」為主題，出身彰化大村的游椀茹說，自家多年來栽種葡萄，以往都是採收後交給中盤商協助販售，通路管道窄，且深感許多民眾無法深入農村了解水果的栽種、特性等，相當可惜，邀集同學詹嘉雯、黃郁珺、洪暐恩合作，盼打造葡萄新品牌。

4個女生不斷腦力激盪、發想，不但為葡萄成立粉絲專業、更換包裝，還以「葡萄」的外型設計出品牌商標，詹嘉雯說，此商標以紫色線條呈現出葡萄概念、圓潤的水果意象，還融入「家和果園」的英文字母，另以手繪插畫創作貼圖、月曆等，盼帶領民眾認識大村葡萄。

呈現學生的創意，勤益科大文化創意事業系20日起連續一周舉辦畢業成果展，以「聽、聞、看、觸」為主題，展出包括「家和果園」等18組團隊作品。校長陳文淵說，18件作品中包含許多設計元素，展現學生創新創意能力，21世紀是創意的時代，學生們不同的思路與創新就是其最大價值。

(中時 )

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