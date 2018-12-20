韓國瑜高雄高呼九二共識 馬英九：看了很感動

2018年12月20日 13:24 中時 周毓翔

前總統馬英九今天舉行「八年執政回憶錄」新書發表會，馬英九表達對當前兩岸關係相當憂心，蔡英文總統的「維持現狀」只要不包含九二共識，就是維持扁時代的現狀。他也稱讚準高雄市長韓國瑜有勇氣在南台灣高呼「九二共識」，「我看了真的非常感動。」

馬英九在書末有一章叫「未竟之志」，擔心台灣未來到失眠，他尤其憂心兩岸關係及台灣的國際地位。馬英九今致詞時提到，蔡英文被提名後，他就質疑蔡的「維持現狀」有沒有涵蓋九二共識，如果沒有，就是在維持扁時代的現狀，沒辦法真正解決問題，後來發展果然如此。

但這次九合一選舉中，韓國瑜在高雄市長選舉辯論會上，高聲說出自己支持九二共識、一中各表、熱愛中華民國，馬英九說當時他看了真的非常感動，尤其是韓要在南台灣高呼九二共識是需要勇氣的，事實證明不但沒有影響選情，也還有加分。

被問及他之前提的「新三不」，馬解釋，他本來是「不統、不獨、不武」，新三不是「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，本來的「不統」，是指在他總統任內不跟大陸談兩岸統一，新三不說「不排斥統一」是依據憲法增修條文，前言寫說「為因應國家統一前之需要」。

馬英九認為，統一要在適當條件跟時機才能做，且手段必須是和平的，過程必須是民主的，這都是憲法要求，所謂「時機」就是台灣人民能夠接受，條件好不是不能談，這樣兩岸關係才可以能放能收，如果不統一，就是維持現狀，希望這樣的調整可以因應兩岸關係的變化。

(中時 )