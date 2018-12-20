政院急消毒「韓流」 陳明通：陸客還沒來、都暖冬補助

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高雄一房難求，外界當成韓流效應發威，吸引陸客來台，但陸委會主委陳明通今天臨時在行政院會後記者會加碼演出，強調真相就是陸客還沒有到，這一波大家期盼的熱潮其實還沒有來，至於什麼時候來？現在已經到年底了，可能要看看明年。陳明通並說，高雄住房率提高，是暖冬旅遊補助奏功。

九合一選舉，韓國瑜當選高雄市長，高雄百業開始出現商機，觀光業春江水暖鴨先知、先蒙其利，但陳明通上午在行政院會提出臨時動議，報告高雄旅館一房難求，背後的原因其實跟陸客無關，政院也臨時安排陳明通及交通部代理部長王國材對外說明，替韓流旋風消毒。

陳明通在說明時，隻字未提韓國瑜，只說今年11月13日陸客來台有2107人，12月18日2170人，「你看前後都不過2000多人左右，沒有太大變動」，但現在的真相就是陸客還沒有到，這一波大家期盼的熱潮其實還沒有來，什麼時候來？坦白講現在已經到年底了，可能要看看明年。

陳明通話鋒一轉，提及政府暖冬補助，他表示，現在陸客團客及自由行，如果平均待7到8天，平均每天在台有3萬多人，10月1日是大陸的十一假期，最高10萬人，但假期後又回歸常態，選前選後都是3萬多人左右，「特別要說明的是高雄訂不到旅館，完全是交通部觀光局所提出的暖冬旅遊的政策」。

王國材說，他是臨時被叫來的，所以沒有坐到台上，在台下補充時，王國材表示，11月1日到12月18日，申請暖冬旅遊房間補助共有34.4萬個房間數，有76萬4000人入住，暖冬補助的5個縣市，這兩個月住房率是平均成長22%，高雄部分在38天裡有6.8萬個房間，有14萬1000人入住，住房率跟去年同期的52.86%，成長到70.26%，也就是高雄住房率超過7成，其中有很多都是國旅的遊客，但這是催化劑不是解決方案，1個月的催化讓大家到地方去，還是要地方政府的配合。讓旅客循環到這個城市。

(中時 )

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