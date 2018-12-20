台塑六輕申請成為環教場所 環保署駁回

台塑六輕申請成為環境教育設施場所，環保署今進行複審，環團在署外抗議。（廖德修攝）

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台塑麥寮六輕園區今年營運滿20年，台塑向環保署提出申請，將六輕（麥寮港、行政大樓、阿媽公園）變成環境教育設施場所，今（20）日環保署「環境教育認證審查小組」進行複審後決定駁回，但六輕可重新提出申請。

環保署環境保護人員訓練所所長鄒慧娟表示，14位審查委員除了1位持保留意見，其他都不贊成。主要是委員們認為先前專案審查時，曾要求六輕補齊資料後提出說明，但今天仍覺得六輕補件內容比較像是在為企業做宣傳，並不符合環境教育的要求。

環訓所教務組組長魏國鈞補充說，台塑六輕在麥寮營運20年，對環境的衝擊是必然的，但六輕在這方面顯然避重就輕，只提出一些美化的表象。另外，阿媽公園內的動植物大都是外來種，並非台灣原生的物種，也不符合環保的意義。

環訓所表示，任何機構想申請為環教場所須經專案審查與複審2個階段，此次台塑六輕的申請案總共經過2階段4次會議，最後審查小組確定不予通過。但六輕可針對上述缺失重新提出申請，再走一次程序。

上午環保團體「公民監督六輕促進環境權行動平台」在環保署前抗議，要求環署否決台塑六輕的申請案，否則會讓社會大眾誤認為六輕是國家認證的綠色廠區。

環境法律人協會研究專員謝蓓宜表示，環教場所是國民建立對環境認知的重要教學場域，政府機關應該了解哪些人才有權利去詮釋環境保護，而不應隨企業起舞。「台西鄉六輕汙染傷害聯合求償自救會」會長黃源河強調，六輕申請環教場所僅是企業「漂綠」的公關手段，政府不應為台塑背書。

(中時 )

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