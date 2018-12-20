準原住民議員陳榮基買票遭起訴 檢提當選無效

2018年12月20日 13:21 中時 蔡依珍

復興區農會總幹事陳榮基，吊車尾當選山地原住民市議員，卻遭檢調查出涉嫌透過張姓樁腳、胞妹等人以每票1至2千元向選民買票，陳遭約談時坦承不諱、25萬元換交保，桃檢20日搶在他就職前5天依違反選罷法起訴，並向法院提當選無效之訴。落選頭無黨籍蘇志強可望補上，因蘇的妻子王仙蓮也當選平地原住民市議員，若蘇遞補，市議會2將會出現首對夫妻檔議員。

以無黨籍身分順利在11月24日激烈選戰中脫穎而出，拿下2294票順利當選成為準山地原住民市議員的59歲陳榮基，涉嫌在今年8、9月間，委託69歲張姓樁腳，規畫在桃園市都會區各地，以每票1000元至2000元不等金額向選民行賄，賄款則由競選總部資金支付。

桃園地檢署主任檢察官康惠龍和檢察官楊朝森接獲檢舉，選前指揮桃園市調查處、大溪警分局，一連傳喚陳男的10名親友到案，張姓樁腳當庭收押禁見，其餘親友則萬至5萬元交保，陳榮基投票日隔天還沉浸在當選喜悅，檢調立即上門拘提他和其53歲的胞妹，以及59歲林姓樁腳、54歲江姓樁腳，並約談複訊62歲王姓樁腳。

陳榮基坦承授意，陳妹也自承交付賄款給張男，江姓小樁腳也坦承收受賄款，並當庭繳回4.5萬元賄款，檢方複訊後，依違反《選罷法》投票行賄罪嫌重大，將陳榮基25萬元交保，20日偵結起訴，其餘涉案人等分別起訴、聲請簡易判決或不起訴，檢調至今已追回18.2萬賄款。

(中時 )