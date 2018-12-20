李度隔十年新出發 要歌迷想哭別聽音樂

李度隔十年新出發 要歌迷想哭別聽音樂。

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李度 Lesley Lee【明天我要嫁給你 I am gonna marry you tomorrow】Official Music Video . 滾石唱片 ROCK RECORDS

唱紅「明天我要嫁給你」的歌手李度，自上一次發行新歌是2008年的「傾城」，已有10年沒發表新音樂作品，此次參與海蝶音樂的系列合輯【音樂合Ⅲ】，與多位知名創作者及優秀製作團隊合作，並精挑出3首歌曲《想哭別聽音樂》、《想你到天黑》、《平行世界》，延續李度以往對情感的細膩之外，還增添成熟的瀟灑態度，為了給期盼已久的歌迷們耳目一新的李度。

從去年開始將近一年的時間，李度忙於台灣音樂劇的大陸巡演，一結束巡演便馬不停蹄地投入新歌籌備。許久沒發表新歌讓李度非常看重此次合作，從選歌到歌詞創作都親自參與，其中2首新歌《想你到天黑》、《平行世界》讓李度與原作詞者來回溝通數次，李度表示「自己不能再像以前都唱著女孩面對愛情時的悲傷苦情」，因而歌詞一再的修潤，直到最後符合李度現在身為成熟女子面對愛情時的「有態度」歌詞。

李度許久沒進錄音室，內心感到忐忑激動，為了讓自己更快進入熟悉的錄音氛圍，首先錄製與”李度”式唱法連結度較高的《想你到天黑》，由知名音樂唱作人李志清譜曲，歌詞則由知名作詞人徐夢雅與李度聯手創作，讓李度藉由熟悉的曲風與歌詞意境，漸漸找回錄音的感覺。

而李度一直想嘗試別於以往的曲風，初聽到《想哭別聽音樂》DEMO時就非常喜歡，由新銳作曲人序祐譜曲，特別邀請金牌作詞人易家揚填詞，李度收到歌詞覺得特別有文藝氣息，就像在說唱一首近代詩。原以為這首歌音域寬廣，會是三首新歌中最難詮釋演唱的，但錄音過程非常順利，李度還做足功課嘗試許多不同唱法，讓製作人Jeffrey感到驚喜，不禁大讚李度的歌唱實力，卻也苦惱不知該選哪種唱法，最終選擇能展現李度難得的低音喃喃吟唱方式的版本。而其中最難錄唱的是情感濃厚的歌曲《平行世界》，因李度擅長詮釋歌曲的情緒拿捏原本並不擔心這首歌，但錄音當天忽然很多口水音一直無法消除，為了不讓口水音影響到歌曲的情緒，李度堅持一遍遍的重唱高達數百遍，每遍錄完都讓製作人Jeffrey幽默笑說「要開始抓漏水了。」這也讓現場工作人員打從心裡佩服李度身為演唱者的敬業精神。

三首新歌分別代表不同層面的李度，李度表示：「想與好久不見的大家，一起找回漸漸被遺忘的悸動。希望某一個字或某個場景，都能讓人不由自主的勾起回憶，我唱出的音律與詞彙，說的是你的故事，我的心事。」新歌已在各數位音樂平台上架。

(中時電子報)

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