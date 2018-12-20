王樂妍情斷導演男友 崩潰大哭解情傷

2018年12月20日 13:36 中時 洪秀瑛

王樂妍昨晚出席活動時強顏歡笑。（典十成金提供）

王樂妍（中）與伊林模特兒。（典十成金提供）

32歲的王樂妍日前傳出和大她10歲、交往5年的導演男友張訓瑋分手，她19日晚出席活動時表示「謝謝大家關心，其實自己的心情相當平靜，跟前男友也是在和平理性的情況下協議分手，分手原因是理性擊敗了感性，因為彼此太過了解而分開，目前跟前男友還是維持朋友關係」。

張訓瑋去年曾在弟弟的婚禮上臨時起意向王樂妍求婚，她當時笑得開心甜蜜。提到上個月情逝，她說兩人之間已經像家人，交往太久沒有火花，又無法往婚姻階段前進，她考慮半年才鼓起勇氣提分手，提分手當下，對方沒太大意外，只冷靜地回說OK，「現在這樣對彼此都好」。

她坦言過去和張訓瑋一起參加超過10場婚禮卻毫無感覺，經過這幾年的人生歷練，她認為結婚需要衝動，想太多反而會不敢結婚，未來也不排斥閃婚可能。今年她演出同志題材舞台劇《偽婚男女》，是否被影響「轉性」？她笑說「怎麼可能」，「我還是喜歡男生，而且想生小孩，但我不反對多元成家」。

王樂妍分手後不寂寞，目前正拍電視劇《女力報到》，也跟跆拳道國手蘇麗文等好友合開YS New Style公司，以心態平衡概念幫助人面對自己，常常忙到覺得時間不夠用，正好藉忙碌工作轉移情傷。

(中時 )