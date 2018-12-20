飛日本百元有找！AirAsia新航線「台北-名古屋」24日開搶

2018年12月20日 14:22 中時 徐力剛

AirAsia Japan執行長Jenny Wakana（圖中）今日公開「台北-名古屋」新航線超低價，吸引消費者目光。（徐力剛攝）

低成本航空AirAsia近年積極佈局東北亞，繼先前開賣日本國內航線「名古屋-新千歲」廣受好評，今日宣布加開「台北-名古屋」航線，祭出超低破盤價單程未稅台幣99元起，搶攻小資族商機。

AirAsia全新「台北-名古屋」航線於2019年2月1日首航，每週7班，12月24日中午12時官網開放搶購，下個價格區間單程未稅價999元起，旅客去程搭乘DJ804，上午11:40從台北出發，下午15:10抵達名古屋;回程乘坐DJ803，上午7:55直飛台灣，預計10:40分抵達。目前Airasia台灣出發直飛航線共10條，分別為台北/高雄-吉隆坡、台北-沙巴、台北-馬尼拉、台北-宿霧、台北-克拉克、台北-清邁、台北-大阪、台北-名古屋及高雄-馬尼拉。

AirAsia Japan執行長Jenny Wakana表示，AirAsia近年來積極串聯東北亞和東南亞市場，台灣名列重點發展國家之一，今年10月首度營運日本國內航線至今，獲得良好迴響，期望透過新開設「台北-名古屋」航線增加兩地交流，同步促進雙方觀光發展。

(中時 )