韓國瑜善用在地人才 實踐大學校長：就地取材

2018年12月20日 14:23 旺報 簡立欣

準高雄市長韓國瑜25日就職，就職典禮舞台與就職酒會場地由實踐大學文化與創意學院院長林恒正統籌規畫；韓國瑜與其妻李佳芬屆時穿著打扮，由實踐大學教授林玫英打點；另外韓國瑜小內閣也邀請實踐大學媒傳系助理教授潘恆旭擔任觀光局長。實踐大學校長陳振貴笑說韓國瑜是「就地取材」，台灣人才濟濟，希望韓國瑜拚經濟之餘也幫高雄拚教育。

媒體報導，韓國瑜25日就職典禮的舞台設計與就職酒會場地布置，由實踐大學文化與創意學院院長林恒正統籌，使用大量芭樂、香蕉和火鶴、文心蘭等在地蔬果結合文創巧思，呼應韓國瑜「賣菜郎」形象；韓國瑜與其妻李佳芬屆時穿著打扮，由實踐大學服飾設計與經營學系林玫英老師做整體造型；此外陪著韓國瑜一路打選戰，成功翻轉高雄關鍵人物之一的實踐大學媒傳系助理教授潘恆旭，是熟知網路行銷的資深媒體人，已經接掌高雄觀光局長，未來將幫韓國瑜全力推銷高雄觀光。

陳振貴說，很高興實踐大學的「人才庫」獲得準高雄市長韓國瑜就地取材。像潘恆旭在實踐大學媒傳系開了廣告企劃與策略（一）、（二）兩門課，很受學生歡迎；潘恆旭的實戰經歷也非常豐富，「隨便去google一下，史艷文與女神龍、台灣之子公益卡等等都是他的作品！」馬英九選總統、吳敦義選黨主席也是找潘恆旭，由於成功幫吳敦義從空戰到網軍，把youtube等許多新傳媒用在選戰，後來獲得吳敦義向韓國瑜推薦。選後陳振貴在實踐大學台北校區接見潘恆旭，對他有很多期許，也希望他幫韓國瑜落實政見。

陳振貴說，民國84年創立的實踐大學高雄內門校區占地65公頃，山明水秀宛如世外桃源。從實踐高雄校區例子可見，台灣真的是人才濟濟，高教辦學認真，雖然受少子化影響而被大家說大學太多、錄取率太高，但是它也讓九成以上的台灣年輕人都可以讀大學，「這是全球奇蹟！大學何罪之有？」

陳振貴說，如果韓國瑜市長還有餘力，他很希望和韓國瑜談一談高教，希望韓國瑜除了拚經濟，也拚高教競爭力；像是陸生若能來高雄，就能為西部偏鄉大專校院的生源解套。

(旺報 )