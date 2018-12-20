客運業春節鬆綁七休一 勞動部證實爭取連上班9到10天

客運業者希望春節鬆綁七休一，勞動部證實業者將爭取連上9至10天。（資料照片）

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明年春節假期長達9天，客運業希望春節能鬆綁七休一規定，勞動部今（20）證實將在本月24日開勞動基準諮詢會討論，客運業希望能放寬員工得連上9天到10天；至於加班費、例外情況等細節，尚待會議討論補充。

勞動部官員表示，將在24日下午召開勞動基準諮詢會第17次會議，日前已發出開會通知，請交通部、相關勞資雙方、勞動基準諮詢委員與會，議程中包括交通部針對春節運輸需求，向勞動部提出汽車客運業春節鬆綁七休一的討議論案。

勞動部指出，根據交通部規畫，因明年春節長達9天，將連續假期的例假調整原則為工作9天必須休1天，若遇到臨時有勞工休假，可視例外情況再加1天，工作10天必須休1天，也就是得連續工作9天，例外情況得10天。至於加班費怎麼算，何謂例外情況等細節，將待會中補充。

根據會議資料，除了春節外，為因應大眾的生活便利，汽車客運業（公路汽車客運及市區汽車客運）希望配合年節、紀念日、勞動節日及其他中央主管機關，規定應放假的日子鬆綁七休一， 交通部評估後也認為有調整例假的需求，將進一步討論。

另外，在議程中，勞動基準諮詢會除討論汽車客運業鬆綁七休一的案子，也將研議高階高薪白領及港務工作納入責任制。

在高薪高階白領工作者納責任制部分，國發會認為，其工作性質不適合用「小時」為單位切割，且自主性及薪資較高，有談判籌碼與雇主談條件，人數也佔少數影響不大，美國及新加坡等國也有類似規定。

至於港務工作部分，是由台灣商港事業發展協會提出，港務工作是指商港碼頭船舶貨物裝卸承攬業的從業人員，包括車機操作員、地勤作業員、配艙作業員、解繫固作業員、車機維修員，納責任制原因是天氣、連續假日、交通情形、內陸櫃場結關時間、船體設備等都會影響船舶的到靠時間，屬間歇性工作，因此提出應採責任制。

(中時 )

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