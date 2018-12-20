回憶錄談太陽花學運 馬英九：讓台灣停滯不前的罪人

2018年12月20日 14:41 中時 郭建伸

前總統馬英九今發表《八年執政回憶錄》新書，對執政八年有諸多描述，其中談及太陽花學運及阻擋兩岸服貿協議，書中目錄以「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」形容，他今天受訪直言「他們把台灣害慘了、害死了」就是這個道理。馬英九說，他看到太陽花團體前幾天還對江宜樺嗆聲，不准他寫黑板，「世界上還有這樣的人嗎？還對得起台灣人嗎？」

馬英九說，九月風暴與太陽花學運兩者有些關係，因為後來處理太陽花學運時，很多人都有個感覺，但最重要的是，太陽花學運的目的是「趕快制定兩岸協議監督條例，但（民進黨）一上任後什麼事情都不做，然後服貿協議就擺在那個地方，動也不動」。

馬說，當時中共推動「十二五計畫」，其中服務業是重點，彼時台灣的服務業超過大陸，如果藉這個機會上去的話，會使得台灣服務業得到很大的發展，但這機會「一去不復返」。

馬英九形容，太陽花學運阻擋兩岸服貿協議，就像是1995年時任行政院長的連戰提出「亞太營運中心」概念，原本是劃世紀的好棋，「結果沒想到一個戒急用忍就把它耽誤了」。

馬英九說，服貿不需要修改海關進口稅則，本來送進立法院不需要審查、只要備查就好，但當時國民黨立院黨團協商後同意審查，隨後開了16次公聽會，「服貿協議變成中華民國行憲以來最透明的法案」，甚至是說要先送兩岸協議監督條例後才處理服貿。

馬英九批評，但監督條例至今都沒有動作，「這根本是個騙局，（民進黨）根本就不想碰這個東西」，只是搏版面、增加政治影響力；但這之中也犧牲台灣服務業到大陸發展的機會，相當可惜。

馬英九說，2014年8月美國的《華爾街日報》以「Taiwan Leaves Itself Behind（台灣自甘落後）」為題評論，他身為總統看到這種社論有多難過，「老外都看出來了，我們在幹嘛啊？」

(中時 )