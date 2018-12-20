每周1小時「搬重物」 中風、心臟病風險大降

2018年12月20日 14:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

想不到吧，搬重物不只是勞動，也是一種有益身體健康的阻力運動！冬天是心血管疾病好發期，為免這類疾病纏身，與其做有氧運動練跑步，不如適度練練舉重，或提舉重物的動作來增強肌肉力量。美國研究顯示，每周做阻力運動1個小時，可大幅降低心臟病和中風4到7成的風險。

生命時報報導，為了解運動與運動的關係，美國愛荷華州立大研究團隊分析1.3萬名成年人的運動資料，發現舉重可降低代謝綜合症罹病率。代謝綜合症是高血壓、高血糖、血脂異常等症狀的統稱，可能導致冠心病、中風和糖尿病。分析結果顯示，每周進行舉重等阻力鍛煉不到1小時，可將代謝綜合症風險降低29%，高膽固醇血症風險降低32％，心臟病發作和中風風險降低40%─70%。

研究人員表示，身體肌肉是燃燒熱量的動力裝置，有助於關節和骨骼的活動，對促進代謝也有好處。如果練出了一身肌肉，即便沒有進行有氧運動，也可以燃燒掉更多熱量，有效防止肥胖，對身體健康有深遠的益處。

研究領導者、愛荷華州立大學運動學副教授李德銖說，「人們可能認為阻力運動不如有氧運動那樣容易長時間實施，實際上，只需要兩套杠鈴、不到5分鐘的仰臥推舉，就可以起到效果。」李教授李德銖補充道，「新研究中所說『舉重』並非要求我們一定要去健身房練習，拎重物逛街或在院子裡挖土、掘洞等也有好處，因為通過提舉重物的動作來增強肌肉力量才是關鍵。」

(中時電子報)