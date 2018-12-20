韓國瑜坦言當選壓力大：反而是陳其邁很開心

2018年12月20日 14:37 中時 林宏聰

準高雄市長韓國瑜20日中午與中華民國工商建設研究會座談，席間他提到，開票以來沒有1分鐘高興，因為肩頭壓力很大，反而看到陳其邁很開心，形象越來越好，而他則是累得一塌糊塗，形象越來越差；一翻話逗得台下企業主們哈哈大笑，高呼「韓市長加油！」

韓國瑜說，即將正式擔任市長，心理壓力非常巨大，開票這半個月來，他沒有1分鐘高興過，「反而我看到陳其邁很開心，不是喝咖啡就是玩小貓，他每天笑得不得了，形象越來越好，我是累得一塌糊塗，形象越來越差」。

韓國瑜笑稱，以前選舉是「神仙老虎狗」，就職前像神仙一樣，手上有權利像老虎一樣，落選了垂頭喪氣，「現在反過來了，我當選的每天垂頭喪氣，天天挨罵」、「我真的很警惕，看到老婆都笑不出來」；幽默致詞逗得與會者笑開懷。

他說，與其說市民投票給他，不如說是投一個希望，這一點他看得很透徹，不會因為當選而忘了自己，而且也深知現在夜市、民宿生意轉好、房地產微微上漲，都支撐不了280萬人的經濟，這只是滿足幾十萬批發、零售、物流、餐飲、物流業，最關鍵的還是在產業，石化、金屬、電子、傳產生計才是高雄命脈，「我不會多來幾個觀光客就自我陶醉」。

但韓國瑜表示，高雄沉寂太久，現在必須優先把東西賣出去、人進來，養活這口氣，才能談後續的產業發展，而且商家都要顧及服務品質，高雄可能趁勢崛起，也可能曇花一現，端看市民如何一起打拚。

韓國瑜強調，高雄市府會為大企業創造友善投資環境，考慮給予中小企業更大輔導補助，讓未來高雄充滿機會。

(中時 )