參訪北市健康公宅日照中心 周波讚許：值得借鏡

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2018台北－上海雙城論壇今登場，上海市常務副市長周波上午結束主論壇後，隨即前往松山區健康公宅日照中心參訪，周波在在社會局代理局長黃清高的陪同下聽取簡報，並與日照中心的長者們共進午餐，周波表示，上海和台北都面臨老齡化社會問題，此趟參訪收穫很多，值得借鏡。

松山區健康公宅日照中心5月啟用，為台北市首件結合公宅和社會福利設施的案例，周波今前往參訪並與長者共進午餐，會後他有感而發表示，上海和台北都面臨老齡化社會的問題，上海又比台北更為緊迫，因為老齡化程度超過台北，65歲以上的人口占全市人口21％，超過20％就是超高齡社會了。

周波指出，上海人口比台北多9倍，台北在這方面起步很早，上海也作了一些工作，但是看來還有很多學習的地方，此次感想最多的有3項，第一台北公共住宅安排各樣的社會公共服務的設施，力度很大，值得我們學習。

周波表示，其次是讓老人自己感覺到自己還有價值，特別是那些失能失智的長者，不光光是被照顧而已，而是可以工作的，開了百貨公司、開了很多夜市，剛才也品嚐長者的作品， 很好吃！他也建議讓兩岸的老人也可以交往，歡迎他們去上海。

周波指出，台北西醫很發達，可以治療很多舊疾，他也建議治療中老年的疾病，中醫還是有我們的特色，這方面他感覺到還有很多合作空間，值得他們學習和借鏡。他也喊話，歡迎台北這邊黃清高局長或專業機構到上海去交流，此次參訪很有意義，值得借鏡和學習。

(中時 )

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