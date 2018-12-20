徐榛蔚關心鳳林慢城公園活化計畫 觀光局：最快下月啟動

花蓮準縣長徐榛蔚（中）建請觀光局長周永暉（左二）加速執行「鳳林慢城公園活化整治計畫」。（徐榛蔚服務處提供）

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延宕多年的「鳳林慢城公園活化整治計畫」及「鳳林遊憩區開發計畫」，花蓮縣長當選人徐榛蔚期盼儘速執行，俾帶動地方觀光事業；觀光局長周永暉回應，已核定通過鳳林慢城公園整治計畫，最快下月啟動作業，而鳳林遊憩區開發計畫，將和縣府研商活化運作事宜。

徐榛蔚針對鳳林鎮民關切的鳳林慢城公園活化整治計畫，表示已延宕多年，而鳳林鎮是全台第一個獲得國際慢城認證的鄉鎮，也是培育最多校長的「校長故鄉」，為提升當地慢活品質，鎮公所所屬土地原規畫慢城公園，因經費不足，獲觀光局協助規畫，並在地方開過多次座談會，但至今3年沒有下文。

另外，針對佔地近50公頃的鳳林遊憩區BOT案，徐榛蔚指出，經15年仍舊無法順利開發而荒廢，她深感可惜，近年來觀光適逢低潮期，花蓮更遭到地震及普悠瑪翻車事件影響，業者觀望不前，希望觀光局能和縣府合作活化遊憩區，俾振興觀光產業。

周永暉答覆，鳳林鎮是國際認證慢城，也是全國十大客庄重鎮，今年更剛獲票選全台30個經典小鎮之一，觀光局相當重視，對於「鳳林慢城公園活化整治計畫」也已列管，計畫分兩階段，經提報交通部重大工程，10月已獲核定，現在進行預算書圖，若順利的話，預計最快明年1月將辦理招標作業；而鳳林遊憩區BOT案，因近年觀光負面衝擊，業者投資經營意願不高，觀光局會和縣府共同研商進一步活化事宜。

(中時 )

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