大讚禿頭滷肉飯 高雄漢來大飯店遭邁粉洗版

高雄漢來大飯店12月10日時發了一篇文推滷肉飯，稱「高雄滷肉飯因為韓國瑜帶動，最近又名為禿頭飯。」被邁粉洗版。(漢來大飯店臉書)

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中時電子報

高雄漢來大飯店12月10日時發了一篇文推滷肉飯，稱「高雄滷肉飯因為韓國瑜帶動，最近又名為禿頭飯。」被邁粉洗版有人留言「從此不去漢來吃飯 我挺其邁我驕傲」，韓粉也湧入幫腔，雙方筆戰。事件延燒，漢來再度發文「美食不分藍綠」。

高雄漢來大飯店18日發文表示，高雄是一個擁有好山好水的熱情城市，從過去到現在，漢來始終致力推薦，高雄好吃好玩的新景點或新活動，給外來的遊客，我們相信，只有把高雄觀光的餅做大，所有在地的產業才能雨露均霑。美食不分藍綠，漢來一秉初衷，歡迎所有海內外旅客，一起為推動高雄觀光盡一份力量。

會有此篇發文是因10日時，漢來飯店發文「高雄 #滷肉飯，因為#韓國瑜帶動，最近又名為 #禿頭飯，其實高雄好吃的滷肉飯，正確名稱應該是 #肉燥飯，#魯肉飯則是北部人說的#爌肉飯。」

此篇文章引起邁粉不滿，在底下留言「從此不去漢來吃飯#我挺其邁我驕傲」、「哇，這些留言人的水準怎麼那麼像幾天前聲稱是韓粉跑去砲轟郭家肉粽的那群網民？」、「要不要改禿頭飯店？」、「吃了會禿頭的飯...伴手禮是落建一瓶嗎」、「禿頭飯笑死 都韓國瑜的功勞喔拍馬屁也拍的太過頭了吧 有必要這樣賤賣自己的格調？你們飯店以後就只做中國人和韓粉的生意就好」、「明年社團交接會長一年的活動，絕對不會來漢來」、「本來是漢神巨蛋跟漢來的主顧客 現在我知道不需要再去了」、「一輩子不踏入漢來直到撤文為止」。

雖然漢來事後發文消毒「美食不分藍綠」，但仍有邁粉攻擊「全家人都是漢來俱樂部，對你們非常失望。」、「把文撤掉呀 製造對立的不就是你們自己 做生意的立場那麼明顯還怪誰？」、「把文撤掉呀 +1那我們沒跟上韓流的不就不能去你們飯店消費？！拍馬屁也不是這麼拍法！」

(中時電子報)

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