政院通過產創條例修正 4年可帶動1.4兆投資

2018年12月20日 15:01 中時 張理國

行政院會上午通過經濟部擬具的「產業創新條例」第10條之1修正草案，預計明年上路，其中業者投資投資智慧機械或5G設備，明年起可享年度抵稅上限5000萬元，經濟部預估4年租稅減免金額約580億元，可帶動1.4兆元投資。

行政院長賴清德在院會裁示，為配合政府智慧機械產業政策推動，鼓勵產業朝智慧製造及第五代行動通訊5G應用發展，這次修正提供業者購置智慧機械或5G相關設備技術等享有投資抵減，有助加速產業智慧升級轉型及建構5G應用能量。

經濟部說明，因應全球工業4.0浪潮，政府應掌握未來3年智慧製造關鍵發展時刻，透過本項短期租稅獎勵措施，可促使業者積極導入智慧製造，完成智慧升級，並帶動5G、AIoT等產業發展；另搭配新一代5G於2020年後全面商用化時程，第4年則聚焦5G創新應用，以實現「智慧生活」為整體目標。

經濟部表示，投資抵減適用於農業、工業及服務業等各行業，業者投資於智慧機械或5G相關設備、技術或技術服務，其支出於同一課稅年度內達新台幣100萬元以上並符合相關規定者，得向各中央目的事業主管機關申請投資抵減，另為避免抵減稅額過高及兼顧租稅公平，明定適用投資抵減的支出金額不得超過10億元，經濟部次長曾文生表示，以抵減率5%計算，每年上限就是5000萬元。

至於抵減方式，抵減率採取二擇一方式，抵減率5%抵減當年度，或抵減率3%自當年度起3年內抵減各年度應納營利事業所得稅額，且以不超過當年度應納營利事業所得稅額30%為限。

曾文生說，估計租稅減免金額，前3年每年為160億元，第4年是100億元；而前3年包括智慧製造及引進5G先進設備，每年可帶動4000億元投資，第4年帶動2200億元投資，整體而言估計4年可帶動1.4兆元投資。

(中時 )