陳思宇遭質疑行政不中立 陳炳甫緩頰：不能拜票不見得好

2018年12月20日 15:09 中時 林縉明

台北市士林大同立委補選，國民黨參選人陳炳甫、民進黨何志偉今不約而同打出「老人牌」，紛紛到對手優勢選區參加老人聚餐活動，何志偉表示，沒有互相搶票這件事，大同、士林都是他的選區，過去也有很多大同區的選民服務，努力用雙腳爭取選民認同。

陳炳甫今天赴士林區參加老人共餐活動，何志偉則到大同區參加老人冬至聚餐，互別苗同意味濃厚，對此，何志偉表示，士林區是他從小長大的地方，大同區有很多親戚朋友，過去也協助處理很多服務案件，對他而言兩個區都是他的選區，沒有搶票、拔樁的事情，而是努力勤走基層，讓選民相信並支持。

對於何志偉到自己選區拜票，陳炳甫表示，距離投票日很近，各陣營自然會先往自己不熟悉的地方去，對何志偉而言當然會往大同跑，他剛好相反往士林跑，認真努力爭取選民認同。

柯家軍的陳思宇爭議頻傳，今還以觀傳局長身分舉行記者會，是否質疑行政不中立？何志偉強調，每個候選人都會被嚴格檢視，相對候選人想怎麼做有他們的想法，不予評論，相信選民有智慧選擇想要的人。

陳炳甫則替陳思宇緩頰，陳還沒離職前還是局長，把份內事情做好是好事，當一天和尚敲一天鐘，反過來想，她因為公務行程沒時間拜票，即便有媒體露出，但不見得比較好。

(中時 )