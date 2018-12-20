陳思宇遭質疑行政不中立 陳炳甫緩頰：不能拜票不見得好

民進黨台北市立委補選參選人何志偉今前往大同區參加老人冬至聚餐，對於陳思宇今仍觀傳局長身分舉行記者會，何志偉表示，交由選民評斷選擇。（林縉明攝）

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台北市士林大同立委補選，國民黨參選人陳炳甫、民進黨何志偉今不約而同打出「老人牌」，紛紛到對手優勢選區參加老人聚餐活動，何志偉表示，沒有互相搶票這件事，大同、士林都是他的選區，過去也有很多大同區的選民服務，努力用雙腳爭取選民認同。

陳炳甫今天赴士林區參加老人共餐活動，何志偉則到大同區參加老人冬至聚餐，互別苗同意味濃厚，對此，何志偉表示，士林區是他從小長大的地方，大同區有很多親戚朋友，過去也協助處理很多服務案件，對他而言兩個區都是他的選區，沒有搶票、拔樁的事情，而是努力勤走基層，讓選民相信並支持。

對於何志偉到自己選區拜票，陳炳甫表示，距離投票日很近，各陣營自然會先往自己不熟悉的地方去，對何志偉而言當然會往大同跑，他剛好相反往士林跑，認真努力爭取選民認同。

柯家軍的陳思宇爭議頻傳，今還以觀傳局長身分舉行記者會，是否質疑行政不中立？何志偉強調，每個候選人都會被嚴格檢視，相對候選人想怎麼做有他們的想法，不予評論，相信選民有智慧選擇想要的人。

陳炳甫則替陳思宇緩頰，陳還沒離職前還是局長，把份內事情做好是好事，當一天和尚敲一天鐘，反過來想，她因為公務行程沒時間拜票，即便有媒體露出，但不見得比較好。

(中時 )

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