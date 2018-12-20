影》他擔心三大天王退休後 職業男網星光弱

2018年12月20日 15:20 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

ATP職業男子網球巡迴賽超過10年，由「瑞士特快車」費德勒（Rpger Federer）、「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及「喬帥」喬柯維奇（Novak Djokovic）主宰，三人加起來拿了51座大滿貫冠軍，ATP年終總決賽總監霍格（Adam Hogg）擔心三人退休後，職業男網星光度將不若以往。

喬柯維奇、納達爾及費德勒是目前世界排名前三好手，年紀最長的費德勒已經37歲，納達爾32歲，估計再沒幾年就要高掛球拍，霍格擔心職業男網將因三人陸續退休後而變得不一樣，「我能想像到時候出現球星接棒的大洞嗎？是的。職業男網競爭情況是否會不同？會的。」

不過霍格也相信ATP終會迎來下一代超級巨星，「雖然三大天王退休後可能會讓職業男網星光度銳減，不過30年前當馬克安諾、伯格、康諾斯等球星退休時，網球界也有過相同懷疑，但是之後換山普拉斯、阿格西接棒成為球星。」

霍格點名未來最有可能成長為A級球星的新生代選手，例如20歲希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、21歲奧地利選手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）及22歲俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov）。

「我認為職業男網正朝對的方向發展，雖然像納達爾、費德勒這樣的球星的退休後會留下很大的缺，但我有信心西西帕斯、小祖維瑞夫會像這些前輩一樣，慢慢成長為網球場上的超級巨星。

(中時電子報)