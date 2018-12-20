棒球》叫你總欸出來打！鋒哥、建仔掌兵符爭輸贏

2018年12月20日 15:01 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

同為臺灣旅美先驅，「建仔」王建民將首次擔任總教練，率領U18明星藍隊對抗陳金鋒率領的U18明星白。（富邦提供）

「富邦U-18明日之星大賽」將於本週日（23日）登場，賽事除了集結台灣青棒的菁英好手，更將由台灣首位登上大聯盟的球員陳金鋒，及大聯盟19勝強投王建民擔任明星藍隊與明星白隊的總教練，傳承球技與經驗給下一代青棒好手。

除了王建民與陳金鋒，富邦悍將教練團也投入這次明日之星大賽組成黃金陣容。藍隊總教練王建民所組成教練團則有林正豐、陳該發、陳威志、余文彬、林宗男及平鎮高中總教練吳柏宏；白隊總教練陳金鋒，教練團包含陳連宏、郭勇志、沈鈺傑、施金典、高挺耀及穀保家商總教練周宗志等，教練陣容也是星光熠熠。

穀保家商與平鎮高中是目前青棒兩大強權，無論木棒聯賽、黑豹旗及鋁棒聯賽都在冠軍戰對壘。首次舉辦的「富邦U-18明日之星大賽」當然不能缺少這兩間名校的好手，穀保有王彥程等9位球員，平鎮則有李晨薰等8球員參戰，2隊總教練也都會加入教練團。

此外，打破球隊隔閡是首屆「富邦U-18明日之星大賽」的特色，高中明星白隊打線將是由平鎮強打部隊所組成，不同於國內其他比賽，這群小將將與平日並肩作戰的隊友展開兄弟鬩牆的投打對決。

富邦本次集結的40位青棒新星，身高193公分的李晨薰（平鎮高中）可說是最受注目的台灣青棒第一強投，球速飆破150公里的他，已被國內外20支職棒隊鎖定，日前他在黑豹旗四強賽先發，以100球完投8局飆出8次三振無失分，本次賽事中將成為明星藍隊主力投手，對抗白隊豪華打線。

白隊集結李灝宇、林子豪、劉基鴻、宋晟睿(皆為平鎮高中)都是具備優異打擊能力的好手。林子豪擅長廣角的長打；劉基鴻是各隊覬覦的內野砲，高一李灝宇腳程及守備能力兼具，7月U15世界盃也有全壘打的演出；宋晟睿鎮守外野有穩定的火力輸出。

(中時電子報)