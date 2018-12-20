台南市政府全球資訊網全新改版 20日正式上線

台南市政府官網全新改版，20日正式上線。（曹婷婷翻攝）

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全新台南市政府全球資訊網於20日上線！順應時下民眾採用手機及平板瀏覽網站蔚為主流，全新市府全球資訊網採用最新響應式網頁設計，讓民眾無論使用任何載具瀏覽，均有一致性視覺呈現及資訊量，便於獲取各項市政訊息，更一改過去首頁置放大量市政資訊，從民眾角度將常用互動服務及功能放在顯眼處，讓人耳目一新。

此外，此次改版主軸為「一致性的瀏覽體現」、「在地人文的首頁風貌」以及「便民優先的資訊佈局」，整體網站風貌穿插代表台南市人文及藝術的插圖元素，並配上象徵溫度與熱情的溫暖色系，藉由視覺呈現出民間傳統的精神、生態保育等重要文化起源，被保存或轉化在當代使台南更美、讓民眾更能感受台南市的在地文化以及熱情。

由其，不同於以往政府機關網站在首頁置放大量市政資訊，全新台南市政府全球資訊網重新規畫「以民眾為優先」的資訊佈局，將民眾最常使用的互動服務及功能置於更顯著的位置，並在首頁減少過多資訊量，以及分散於各網頁的網站連結，收納於新設的「主題服務」專區，引導民眾更便捷的取得需要的市政服務及資訊。

研考會趙卿惠主委表示，科技不斷更新，社會也持續在演進，政府部門所提供的服務也須隨著時勢調整與跟進，改變的同時，除了保有傳統目的，更必須用民眾的角度來檢視結果，畢竟政府部門最重要的本質就是為民服務。

除了台南市政府全球資訊網改版外，同時更版上線的還有包含市府所屬的87個機關單位網站，期許行動裝置友善的網頁配置讓市民更方便獲得市政資訊。

(中時 )

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