影》戒糖減肥？她無糖飲食一個月 結果令人超傻眼

美國跑步雜誌《Runner's World》營養專欄作家海瑟親自試驗，在為期一個月的跑步訓練過程中拒絕攝入糖分，結果超出人意料。示意圖（資料照片/徐力剛攝）

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中時電子報
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許多人用控制飲食減肥瘦身，美國跑步雜誌《Runners World》營養專欄作家海瑟親自試驗，在為期一個月的跑步訓練過程中拒絕攝入糖分，結果超出人意料，除產生「身體變輕」的錯覺、心理比生理更加煎熬等問題須要克服，體重變化也有限，尤其對訓練中的跑者或健身者。

根據網路溫度計報導，海瑟試驗30天的「戒糖生活」生活中，不會攝入玉米糖漿、果糖等添加糖，但可以使用像是蜂蜜等天然糖份來調整飲食甜度，而在這一個月的戒糖生活中，海瑟發覺在體重真正有所改變之前，竟產生「身體變輕」的錯覺、心理比生理更加煎熬、戒糖皮膚沒變好等六個問題，是她首先要去克服和面對的。

海瑟剛開始拒絕攝取糖分的期間，體會到一種煥然一新、身體變輕的感受，然而她意識到這只是一種心理作用，因為短短幾天的戒糖生活不可能讓身體系統產生明顯影響；而在歷經近半個月戒糖生活之後，海瑟發現她的意志力開始大打折扣，當朋友們在聚會派對時大吃甜點、暢飲可樂，你只能在一旁喝著白開水，看著你曾經最愛的零食飲料乾瞪眼，比起身體，心理上反而會更加煎熬。

此外，海瑟的下巴開始長痘痘，皮膚並未變好；鑑於有些人會選擇水果、堅果、牛奶等替代，海瑟須對嚴選食物，仔細看過成分和營養標示之後，才會考慮要不要購買，30天的戒糖試驗結束後，海瑟的體重沒有增加也沒有減少。海瑟認為如果想要達到減重效果，戒糖的做法其實效果有限，尤其是對於訓練中的跑者或健身者。她認為，唯有均衡飲食才會讓身心達到平衡的狀態。

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(中時電子報)

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