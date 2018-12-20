騎車雙載車禍！駕駛乘客竟落跑？原來他倆是...

兩名外籍移工發生車禍後落跑，只於下被撞倒的機車。（馮惠宜翻攝）

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兩名外籍移工發生車禍後落跑，只於下被撞倒的機車。（馮惠宜翻攝）
警方除釐清車禍肇事原因，也將兩名逾居留的移工移送移民署專勤隊。（馮惠宜翻攝）

20日上午太平區兩位泰國籍移工騎車雙載，行經建興路時先與自小客車發生擦撞，又波及到一輛物流貨運車，當時兩名泰籍移工:39歲他姓男子與23歲朋姓男子竟各自逃逸，貨運車宋姓司機及熱心民眾見狀不對，趕緊分頭將兩人攔下，太平派出所員警到場後一查竟發現為行方不明外籍移工，經瞭解兩人因居留期滿還想繼續在台灣工作，所以才逾期逃逸，警方將依法偵辦並釐清車禍肇事原因。

太平警分局太平派出所警員林緯晟、謝育澤20日上午10點許接獲民眾報案稱，「建興路附近發生車禍且多人發生爭執，請警方處理。」員警到場後發現宋姓貨車司機及甘姓自小客車女子之丈夫分別在車禍現場兩頭與兩名外籍人士發生爭執及拉扯。

經瞭解原委及查證身分，原來是他姓及朋姓泰國籍行方不明逃逸移工，兩人因心虛怕身分曝光，不待警方前來時想趁隙逃逸，所幸遭及時攔下，員警到場後隨即帶返派出所偵辦。

警訊時兩人供稱，因工作居留期滿，還想繼續在台灣工作，才逾期居留，目前均四處打零工，20日因無工約，所以才向友人借機車雙載到附近店家買東西，卻發生交通事故。全案警方將依法偵辦，除移送移民署專勤隊外並釐清車禍肇事原因。

(中時 )

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