影》劉強東性侵案 女學生供詞錄影曝光

2018年12月20日 15:32 中時電子報 陳舒秦 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

中國大陸網購平台京東創辦人劉強東在美國涉嫌性侵案，事發至今已經超過3個月，外界都關注其發展，不過京東創始人兼首席執行官劉強東的律師布利斯伯斯(Jill Brisbois)19日對指控遭劉強暴的受害女子之說法，提出異議。而有外媒則表示女學生供詞錄影已曝光，目前就讀明尼蘇達大學，來自中國富裕家庭，而且她是一位有成就的鋼琴家。

CNN報導指，CNN記者檢視過部分女學生在9月10日的向問案警方部分供詞的錄影。在錄影中，女學生的說法詳述與劉強東的一個小時的接觸，劉不停試圖強迫她發生關係，最後得逞。據傳受害女學生的衣服直接被劉強東扒掉，無論她如何哀求都沒用，劉強東甚至強行脫掉受害女學生的內衣，把她推倒在床上，被害女學生形容自己床上掙扎了很久，最後終於躲開了他跑到客廳，穿上衣服，不過還是讓他壓在身上，逃不出劉強東的「狼爪」。事後，她在朋友的勸說下到醫院檢查，並報案指控劉強東性侵。劉強東的律師強否認女生的說法。

美中關係正處在微妙時刻，劉案是否提控都可能引來關注與批評，而劉強東是中國主要的科技產業代表之一，檢察官的決定，將可能為京東帶來全球性的衝擊。

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(中時電子報)