影》劉強東性侵案 女學生供詞錄影曝光

中國大陸網購平台京東創辦人劉強東在美國涉嫌性侵案，事發至今已經超過3個月。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
、影音編輯／

中國大陸網購平台京東創辦人劉強東在美國涉嫌性侵案，事發至今已經超過3個月，外界都關注其發展，不過京東創始人兼首席執行官劉強東的律師布利斯伯斯(Jill Brisbois)19日對指控遭劉強暴的受害女子之說法，提出異議。而有外媒則表示女學生供詞錄影已曝光，目前就讀明尼蘇達大學，來自中國富裕家庭，而且她是一位有成就的鋼琴家。

CNN報導指，CNN記者檢視過部分女學生在9月10日的向問案警方部分供詞的錄影。在錄影中，女學生的說法詳述與劉強東的一個小時的接觸，劉不停試圖強迫她發生關係，最後得逞。據傳受害女學生的衣服直接被劉強東扒掉，無論她如何哀求都沒用，劉強東甚至強行脫掉受害女學生的內衣，把她推倒在床上，被害女學生形容自己床上掙扎了很久，最後終於躲開了他跑到客廳，穿上衣服，不過還是讓他壓在身上，逃不出劉強東的「狼爪」。事後，她在朋友的勸說下到醫院檢查，並報案指控劉強東性侵。劉強東的律師強否認女生的說法。

美中關係正處在微妙時刻，劉案是否提控都可能引來關注與批評，而劉強東是中國主要的科技產業代表之一，檢察官的決定，將可能為京東帶來全球性的衝擊。

---

延伸閱讀》劉強東牛津大學演講　太太「崇拜臉」甜蜜放閃

劉強東牛津大學演講　太太「崇拜臉」甜蜜放閃

---

(中時電子報)

美媒：防範中國大陸盜取技術 德… 女教師非法工作！陸證實：行政處…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。