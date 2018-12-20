陳雲林今赴海基會弔唁江丙坤 張小月稱初次見面很榮幸

2018年12月20日 16:11 中時 鄧博仁 、 陳柏廷

大陸海協會前會長陳雲林20日赴海基會弔唁已故海基會董事長江丙坤。陳雲林（中）進入與海基會董事長張小月（左1）握手，張小月稱，初次見面，感到很榮幸。陳雲林回稱，久仰大名。（鄧博仁攝）

大陸海協會前會長陳雲林今日下午2點45分抵達海基會大樓，弔唁已故海基會董事長江丙坤。陳雲林一行步入海基會大樓時，先與海基會祕書長姚人多握手，隨後在步入大廳與海基會董事長張小月握手寒暄。張小月受訪時表示，她跟陳雲林稱「初次見面，感到很榮幸」，陳雲林則回稱「久仰大名」。

陳雲林、國台辦綜合局局長馬國樑一行5人，車隊大約今日下午2點45分抵達海基會大樓，在海基會前副董事長高孔廉、及江丙坤友人高文誠的陪同下，從海基會大樓一樓外大門口步入海基會1樓大廳。

值得一提的是，馬國樑是現任官員，昨日陪同陳雲林進入海基會大樓，這也是，蔡英文總統2016年上任以來，首度有國台辦官員踏入海基會大樓。

步入大廳時，姚人多在1樓大門口等候接待。當陳雲林步入時，姚人多先行伸出手朝向陳雲林，接著陳雲林伸手握住，兩人簡短寒暄1、2句話後，陳雲林再度往前朝張小月走去。

陳雲林與張小月握手後，兩人禮貌性互動。據張小月受訪時轉述，進場時，我說初次見面，感到很榮幸，陳雲林回應，「久仰大名」；隨後兩人搭乘電梯至2樓追思會堂。

張小月受訪稱，陳前會長就是一個單純弔唁的行程，我們海基會站在地主身分也是接待。一進來，我看到陳前會長表情非常哀傷，非常肅穆，我陪他到二樓時看到一些照片，陳前會長追憶到當時跟江董一起見面的場景。兩個人畢竟有8次的協商，簽署18項協議，這個過程當中，兩個人建立了情誼，了解。

張小月轉述，「陳前會長跟我說，他本來跟江董約好下個月見面，沒想到這麼突然就走了，他非常哀傷的表情，我看了也非常感動，兩人之間有非常深厚的感情。」

對於陳雲林此次來台弔唁是否有何意涵，以及是否有代為傳話，張小月稱，陳雲林這次來是把任務單純化，對一位老朋友表達追悼意思。我覺得就是一個單純的哀悼追思。陳雲林單純的弔唁行程，沒有任何傳話。

張小月還稱，送別時他向陳雲林時表明，期待後會有期，歡迎他能再度來台灣，將來能跟陳雲林再次見面。

從陳雲林車隊2點45分抵達後，大約在2點55分左右就離開海基會。整個弔唁行程大約10分鐘左右。離開時，張小月與姚人多送別陳雲林至1樓大門口，陳雲林在隨行人員提醒下，也不忘回頭向張小月握手致意。

(中時 )