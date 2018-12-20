影》促轉會「肥薪」曝光！網嗆：難怪平均薪資那麼高

促轉會大門牆壁被貼上「東廠」字樣。（本報系資料照片）

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中時電子報
/ 綜合報導、 / 影音編輯
國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆18日舉行「國幣去蔣化，蔡政府經濟0分，政治100分」記者會，呼籲蔡政府花錢改台幣不如拚經濟，並表示將把促轉會明年的預算全部刪光光，在2020年總統大選時提公投案廢除促轉會。（姚志平攝）

促轉會明年度預算共1.6億元，其中人事費用就5800萬，約聘雇更佔了3千多萬，引發外界質疑，到底請了哪些人？網路紅人館長在臉書開罵，「政府只會養肥貓，編列一堆狗預算」，對於促轉會助理月薪就有5萬7，館長忍不住飆粗開譙，還有網友怒嗆「難怪平均薪資那麼高」。

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根據媒體報導，促轉會主委每月薪水約19萬多元、副主委13萬多元，其餘3名專任委員約11萬多元；主任秘書8萬8000元；研究員5萬7000元起、副研究員5萬1000元起，助理研究員為4萬5000元起。

館長在臉書發文質疑「研究員8萬，研個屌阿？助理就五萬七，X你娘哩X掰，還有特別費數十萬」。館長怒轟，台灣人民弱勢問題那麼多，政府就只會養肥貓、編列一堆狗預算，館長指出「光我個人到現在，兒童部分就捐了80幾萬元」。

網友紛紛回應「沒錯呀！這就是台灣」、「難怪平均薪資那麼高」、「支持阿館出來選立委」、「下次選舉誰能廢了促轉會，我就投誰」、「東廠不倒，台灣不會好」。

(中時電子報)

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