聲寶全台首座老人住宅 落腳新北

聲寶全台首座老人住宅即將落腳新北。（葉德正攝）

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新北市引入民間資源發展老人居住產業，協助聲寶推動「新北市土城區大安段聲寶老人住宅」興建案，結合聲寶智慧家電，與日商台灣三井不動產住宅開發經營專業，共同打造適合老、中、青三代生活的全齡樂活社區，讓新北銀髮安居城市發展藍圖更完備。

新北市長朱立倫表示，台灣目前已邁向高齡化社會，而新北市更是全台銀髮族數量最多的城市，截至今年11月統計數據顯示，新北老年人口已達53萬5千多人，約占總人口數的13%，並占全國老年人口數的17%。

朱立倫說，為打造高齡友善的環境，市府針對銀髮族群推出各項創新的「銀光」服務，更成立「老人居住產業聯合推動小組」，本次簽署合作意向書的聲寶全齡老人住宅案，即為首例由市府成功協助業者進行用地變更打造全齡樂活社區整體營造的案例。

聲寶股份有限公司總裁陳盛沺指出，土城區大安段聲寶全齡樂活社區中的老人住宅將以只租不售的方式，提供逾百戶的老人住宅單位，並規劃結合鄰近老人福利機構與醫護資源，提供緊急通報及快速轉介機制。

而在社區公共服務空間，也規劃包含交誼廳、保健所及銀髮俱樂部等交流活動空間，協助長輩增進人際關係。本次更透過與台灣三井不動產股份有限公司簽署合作意向書，未來可望借重三井不動產各領域之專業進行合作交流，共同攜手打造老人住宅及全齡樂活住宅社區，後續興建完成後預計可直接嘉惠逾2萬名土城地區銀髮族。

(中時 )

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