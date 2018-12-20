女教師非法工作！陸證實：行政處罰第3加國人

2018年12月20日 15:39 中時電子報 吳映璠

加拿大政府18日證實第3位加國公民遭北京拘留後，據路透社、香港眾新聞報導，今天大陸外交部發言人華春瑩證實，這名加國公民因非法工作，在大陸遭公安機關行政處罰。

加拿大政府18日才證實第3位加國公民遭北京拘留，據加拿大「全國郵報」（National Post）報導，這名被拘捕公民是名來自亞伯達省（Alberta）的女教師莎拉．麥克弗（Sarah McIver），已在大陸教書數月。

友人形容麥克艾佛個性相當熱情奔放、有親和力，她在大陸遭拘捕，讓住在亞伯達省的家人深受打擊。

華春瑩表示，針對第3名被拘捕公民一事，大陸與加拿大有順暢的領事溝通，並將讓加國的領事工作更為便利。華春瑩澄清，麥克艾佛遭行政拘留，與前兩宗加國公民因危害中國國家安全而被拘留的情形不同。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也表示，麥克艾佛一案與前兩宗案件的模式不同，不過全案仍在了解當中。

華為財務長孟晚舟本月1日在溫哥華無預警遭加拿大警方逮捕，隨後北京當局也以違反國家安全為由，陸續逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor），儘管北京澄清逮捕兩人與孟晚舟案並無關聯，不過時機點之巧合也令外界多所揣測。

全國郵報報導，麥克艾佛原本預計年底前返加過新年，不過加國全球事務部現在無法保證麥克艾佛回家的時間點，情況可能懸而未解。

(中時電子報)