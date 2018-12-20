中市府替代役外語服務隊 助國際友人賞花博

2018年12月20日 15:41 中時 盧金足

國外友人來台中參觀花博，精通外語的役男服務隊可以協助翻譯導覽。（盧金足翻攝）

觀旅局負責馬場園區營運及花博踩線接待業務，常有國內外旅客諮詢及導覽解說服務需求，試營運至今更有超過50團的國內外踩線與接待行程。（盧金足翻攝）

2018台中花博自11月3日開幕以來，廣受國內外遊客歡迎，至今已逾240萬參觀人次，成為台灣最熱門的旅遊景點，為滿足越來越多造訪花博國際旅客的諮詢需求，市府觀旅局自12月起在馬場園區組成外語役男服務隊，挑選精通外語之替代役男加以訓練，提供走動式英日語服務諮詢或園區導覽解說，廣受外籍遊客好評，賞玩花博零距離。

台中世界花博為期半年，為順利營運需投入大量人力，包含市府員工、廠商及志工等，另外，經市府觀旅局積極爭取後，役政署大力支持分派30名替代役男協助花博活動，辦理馬場園區管理維運、場務支援及導覽解說等工作。

等替代役男多具外語專長，包括通英文、英日文，還有部分役男兼通義大利文、法文、粵語及西班牙文等多國語言，成為馬場園區重要外語生力軍，加入服務後不僅讓役男獲得難得的服役經驗，並提高花博園區的外語服務品質，實在是一舉兩得的措施。

觀旅局表示，因觀旅局負責馬場園區營運及花博踩線接待業務，常有國內外旅客諮詢及導覽解說服務需求，例如花博開幕日即接獲16團日本貴賓團的接待任務，試營運至今更有超過50團的國內外踩線與接待行程，有了這批外語役男的訓練與加入，適度解除了外語接待與導覽的人力荒。

曾在美國求學的陳姓替代役表示，他在美國念過書，英文溝通沒有問題，但為了協助園區的外語導覽解說，仍須事先熟讀相關資料，也因此對花博多了深一層的理解，他說，有幸參與花博盛事真的與有榮焉。

林姓替代役小學5年級至加拿大求學，定居溫哥華10年，英語儼然成了母語，加上多年社團服務的經驗，讓他在花博期間能以流利的英語提供諮詢與解說，常令老外感到驚艷。

此外，精通日文的周姓替代役表示，藉由本次協助通譯讓自己口說能力更躍進，也打開了人脈及視野，為自己退役後往日本發展奠基，也讓日本旅客稱讚不已。

觀旅局指出，未來在花博馬場園區，只要看到身穿白色背心，背面有大大的「i」標誌的役男，請給他們一個微笑，可引導需要英日語服務的外國旅客前往詢問，他們都會給予滿滿的熱情協助。

(中時 )