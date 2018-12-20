年度最終拼業績 百年跨年慶回饋直逼周年慶

中友百貨連續二年榮獲遠見雜誌五星服務獎的肯定。(馮惠宜攝)

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中友增加餐飲比例，本月引進泰國曼谷評價最高的NARA Thai Cuisine泰國料理餐廳。（馮惠宜攝）

九合一大選結束後民間消費信心大增，百貨業拼業績促銷火力比照週年慶，中友百貨即日起推出全館滿仟送佰大放送、超魅力家族會員禮、銀行刷卡滿額禮、壓軸抽電動車；業者表示看準交換禮物、年末聚餐以及連假出遊等種種利多，推出眾多優惠強力刺激消費市場，喚起消費力！

中友百貨店長許振立表示：「中友百貨連續二年榮獲遠見雜誌五星服務獎的肯定，除了提供更好的服務之外，也希望透過年終大檔期回饋顧客。」

由於顧客對餐飲的需求增加，中友百貨今年度大幅改裝，增添不少餐飲生力軍，除了年初引進的祥富水產火鍋超市、年中開幕的八色烤肉、漢來蔬食、秋季開幕的海底撈火鍋之外，本月再引進泰國曼谷評價最高的NARA Thai Cuisine泰國料理餐廳，另外預計在明年元月中旬再增加「開飯川食堂」，中友百貨今年度的改裝大致全部完成，餐廳陣容堅強，主題餐廳家數從原本的15家增加到19家，可充份滿足中部消費者對美食的需求。

另外，年底也是朋友聚會辦趴的高峰期，選購禮物的需求大增，中友百貨看好送禮商機，特別推出年底壓軸滿仟送佰促銷，並推出2波家族會員禮，以及KYMCO電動車抽獎，促銷火力直逼週年慶，預計可帶動熱烈的購買人潮。

(中時 )

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