雙城環保分論壇 唐家富：垃圾3天不處理就是政治問題

雙城論壇環保與市民服務分論壇20日舉行，台北與上海分別由環保局長劉銘龍（右5），以及上海市綠化和市容管理局副局長唐家富（右4）擔任召集人。（吳堂靖攝）

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雙城論壇環保與市民服務分論壇20日舉行，台北與上海分別由環保局長劉銘龍，以及上海市綠化和市容管理局副局長唐家富擔任召集人，主題聚焦於環保議題與零廢棄城市發展。唐家富表示，「垃圾1天不處理是環境問題，3天不處理就是政治問題！」他指出台北的廢棄物處理政策，值得借鏡。

環保分論壇下午針對「零廢棄城市發展」討論，北市府派出環保局廢棄物處理管理科長李旻壕演講，以內湖垃圾山美化、山豬窟衛生掩埋場轉型為例，另也分享資源回收三合一計畫、垃圾費隨袋徵收、內湖再生家具展示場等，說明北市廢棄物處理及再利用政策。

另外，上海市綠化和市容管理局政策法規處副處長王輝，則以「上海垃圾立法的實踐與展望」 為題，分享垃圾分類概念及垃圾減量的實踐方式。

唐家富致詞表示，垃圾1天不處理就是環境問題，2天不處理會成社會問題，3天不處理就是政治問題，上海正在開展生活垃圾管理的立法，這兩天在台北參觀了內湖家具展示場等地方，交流了垃圾費隨袋徵收等機制，充分展現了循環經濟的理念，值得借鑑。

劉銘龍則表示，台北和上海都是人口稠密的城市，循環經濟是世界的潮流，台北自2000年實行垃圾費隨袋徵收，引導市民垃圾減量，如今資源回收率已經超過6成，期盼藉由兩岸經驗的交流，激盪出更多的火花，攜手邁向零廢棄的循環城市。

(中時 )

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