賞美景做公益！北海岸淨灘小旅夯 見證國人有愛心

2018年12月20日 15:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

悠遊北海岸，賞碧海藍天！不讓垃圾笑我們髒，回去之前也讓海洋、沙灘恢復美麗！「人與自然和諧永續共存」，北觀處明年開始的「2019小鎮旅遊年」，歡迎各界以淨灘小旅行之方式，於賞析北海岸小鎮特色，品萃台灣風味小吃和冬季泡溫泉中，持續辦理淨灘活動，繼續維持環境永續發展，促進保護海洋覺知。

北海岸淨灘活動。（北觀處提供）

北觀處倡導風景區之環境保護，及推動淨灘淨山活動不遺餘力，配合本（107）年為「海灣旅遊年」，積極結合公私部門、新北市及基隆市政府、NGO舉辦各種淨灘活動，3月14日白沙灣自然中心揭牌後舉辦2500人次大型淨灘活動，並響應「世界地球日」於4月22日結合RE-THINK社團法人台灣重新思考環境教育協會辦理發起「Pokemon GO地球日清潔活動」，活動當天與28個合作夥伴，在全球19國、68個地點同時舉辦淨灘活動，。

並於6月8日「世界海洋日」舉辦淨灘活動，結合歐洲學校、新北市立丹鳳高中及上海文教基金會等公益團體共同推動，參與者達350名，展現出淨灘活動不分國籍、結合國際間公民自主培養灌輸環保觀念，截至今年12月5日共計有780場次及44,117人次參與，共同清運海飄物達48,378公斤；本年度活動申請人數超過1,000人次之單位為「台灣重新思考環境教育協會」，北觀處頒發感謝狀及獎品表達感謝之意，並期望各界能夠繼續在維持海灘環境及保護海洋上發揮最大貢獻。

「里海」由日本九州大學的柳哲雄（Tetsuo Yanagi）於1998 年提出，為人類與沿海環境的和諧關係台灣民間與企業推動的淨灘、淨海與清除海域內之廢棄漁網的活動也有助於海洋生態復育，北觀處自2011年起舉辦基於里海倡議之「我愛淨灘」活動，獲在地居民熱烈響應，成功地凝具社區意識共同為推展觀光而努力，並結合學生公共服務時數認證機制及人性化線上申請系統之簡化行政程序，大幅增加民眾參與意願。

每年淨灘人次與清運廢棄物數量逐年提升，自2011年的3,306人次成長至2017年的30,393人次，清除海漂物重量由5.04噸提升至30.39噸，白沙灣自然中心為推動環境教育，爰依場域特色及處理海洋廢棄物為主軸，擬定戶外教學「我愛淨灘」之主題，於2018年1月申請通過環境教育場所認證。淨灘活動能使人類與沿海環境逐漸恢復和諧關係，人類能與自然共存，逐步達成里海之目標，建立一個環保、安全、健康和友善的觀光環境。

(中時電子報)