101跨年煙火曝光！360秒動畫首見雞排珍奶圖案

2019台北101跨年煙火，將有雞排珍奶躍上T-Pad。(圖／台北101提供)

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中時電子報
2019台北101跨年煙火模擬圖。(圖／台北101提供)
2019台北101跨年煙火，將有雞排珍奶躍上T-Pad。(圖／台北101提供)

台北101今公布2019年煙火秀，將有1萬6000發，360秒，主秀比去年足足多60秒，還加入創新元素，計有9大主題，包括「夜市、名食」等，出現台灣人喜歡的小吃美食，雞排、珍珠奶茶、小籠包。

今年台北101跨年煙火秀規劃9大主題，分別為「夜市、名食」、「各行各業」、「地理環境」、「醫療、技術」、「科技、代工」、「水果王國」、「自由、民主」、「信仰、力量」、「多元包容」。至於「夜市、名食」主題中，會出現什麼特色小吃，台北101總經理張振亞透露，民眾喜歡吃的小吃都會出現，雞排、珍奶也在其中。

特別的是，這次煙火動畫設計中，也加入了「外國人眼中的台灣」元素，除了夜市美食，天燈、原住民圖騰等元素都會出現。

台北101說明，煙火秀9大主題的概念是從「自然地理」、「經濟產業」和「社會文化」3大面向延伸而來，各自代表台灣依序出現在世界舞台的3大議題，台灣第一次被世界看見是因為自然地理環境優美、高山峻嶺，而有Formosa（福爾摩沙）、美麗之島的稱號。

台北101表示，今年製作團隊陣容相當堅強，請來金馬獎最佳原創電影音樂得主林強編寫主旋律，希望兒童合唱團演唱，並請來曾獲得金曲獎最佳重唱組合、最佳原住民語專輯獎阿爆為煙火動畫獻聲，融合電子音樂和孩童聲樂的創新形式，希望帶給民眾一場特別的饗宴。

今年的煙火動畫由「Rhizome Creative Operator」製作，動畫內容則與觀光局合作，結合小鎮漫遊的概念展現各式文化元素，藉此讓台灣在地文化透過一年一度的新年煙火秀被更多人看見。

煙火方面，2019年煙火秀將有1萬6000發，第一發到最後一發共360秒，主秀足足比去年多了60秒；T-PAD部分，高度168公尺、總面積超過6000平方公尺，約14萬顆LED燈，且顏色更加的鮮豔飽和。

(中時電子報)

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