新北市民廣場元旦升旗 發送「好日子」限量毛巾

2018年12月20日 16:23 中時 譚宇哲

新北市民政局今天下午舉辦2019年新北市元旦升旗典禮記者會。（譚宇哲攝）

元旦當天新北市府大廳設有農漁產市集，供民眾就近採買有機蔬菜、蜂蜜、茶葉、魚產品罐頭、乾香菇、貢寮鲍等優質農漁產品。（譚宇哲攝）

元旦升旗典禮當天將由健身教練帶領民眾做毛巾操。（譚宇哲攝）

新北市2019年元旦升旗典禮將在板橋市民廣場舉行，明年是新任市長侯友宜第一個元旦升旗，新北市民政局現場也發送3000條限量印有「牽起我們的好日子」的運動毛巾，邀請市民早起升旗兼跳毛巾操，迎接新年也迎接新市府。

新北市民政局今天下午舉辦2019年新北市元旦升旗典禮記者會，公布藍底白字設計的「牽起我們的好日子」元旦限量運動毛巾，以及元旦當天的市集活動，獻字的新北市全國書法比賽青春組第二名得主、板橋中山國中9年級學生林佳圻，記者會中也以行書字體揮毫。

民政局長江俊霆表示，元旦升旗典禮活動將於元旦上午8時30分開始發送限量3000條的運動毛巾，由健身教練及元旦女孩帶領民眾活動筋骨，用活力迎接新的一年；現場並有雙溪「森巴阿嬤舞團」、八里「中東蛇腰舞團」等在地長青團體，以及新北市警察局樂隊等，帶來熱情動感舞蹈及樂曲演奏。

升旗典禮的重頭戲，將由《春夏春冬》、《車站》的名詞曲創作人林垂立領唱國歌，新北市警察儀隊擔任升旗手，升起巨幅國旗，帶領市民在莊嚴歌聲中，迎接新年新市府，牽起大家的好日子。

江俊霆說，元旦當天也與農業局合作，打造新北市農漁產市集，民眾不必出遠門，就可在市府大廳採買包括有機蔬菜、蜂蜜、茶葉、魚產品罐頭、乾香菇、貢寮鲍等優質農漁產品，送禮、自用都相當適合。

民政局提醒，每年元旦升旗活動紀念品總是秒殺，請參加升旗民眾儘早排隊領取。

(中時 )