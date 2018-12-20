桃連區國中考試模擬 歷史文化NBA入題

2018年12月20日 16:29 中時 甘嘉雯

國中會考試模擬考題相當活潑，並且融入歷史文化以及時事等等，非常生活化。（甘嘉雯翻攝）

桃連區國中會考試摸擬考題與時事相結合，關注社會公民責任，教育局於19日、20日兩日舉辦，數學科題目學生認為較為需要思考，感覺上稍微偏難，社會科題目較靈活，另外像是桃園軌道願景館、景福宮、NBA、景福宮等等都融入考題，老師認為只要不死背，融會貫通必有較好的分數。

教育局表示，各科考題經過桃園市國教輔導團各領域專業輔導員的精心設計，再配合國中教育會考的命題趨勢，要學生學會從圖表、照片、廣告等資訊來判斷正確答案，同時也讓考題融入有桃園的地方特色以及與貼近學生生活經驗的內容當題目的題幹。

像是結合桃園地方特色部分，社會科的題目，將清朝的古地名結合至現今的楊梅區青山二街，讓學生做綜合性判斷，而第7題，呈現整個桃園市13區的地圖，讓學生從題目提示中判斷各區的發展，而桃園最近相當夯的「桃園軌道願景館」入題，讓學生學會判斷公共造產等觀念。

青埔國中學生王善說，當他看到願景館成為考題時，覺得真的又驚又喜，「我真的有去過」，考題真的跟生活結合，「不再是硬梆梆的死背教條，我覺得很不錯」。

另外，貼近學生生活經驗部分，國文科第18題以漫畫當成題目，學生要從中擷取資訊作答；還有用報導NBA比賽戰況的新聞，要學生學會判讀新聞內容；至於數學科則有用學生間使用LINE的對話內容，讓學生學會方向與距離判讀。

而商店會出現的各種支付圖案，要學生學會行動支付與社會變遷的觀念，還有公司店員應徵廣告，要學生學會判斷應徵條件是否符合法律規定、自然科第25題題組，以最近造成台灣農業損害的荔枝椿象為題幹，讓學生學會判斷生態平衡。

(中時 )