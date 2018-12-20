建國科大征戰韓國、高雄兩大發明展金光閃閃

2018年12月20日 16:22 中時 吳敏菁

智慧型割草機器人在韓國奪金。（吳敏菁攝）

調飲自動化裝置可讓手搖飲料生產速度加快6倍以上。（吳敏菁攝）

外掛式機車適應性頭燈解決機車在夜間行車與對方來車產生燈光太亮刺眼等問題。（吳敏菁攝）

樹蔭下、房子裡，透過手機就可以遠端遙控割草！建國科大學生創意發想，征戰韓國、高雄兩大發明獎，奪下19面獎牌；韓國首爾拿金的智慧型割草機，顛覆了農事、園藝，不用在太陽底下汗流浹背；奪金還有裝填手搖杯速度6「調飲機自動化裝置」都是實用又教人驚奇。

建國科技大學12月喜事連連，師生創新研發作品參加韓國「2018韓國首爾國際發明展」獲得3金、3銀、3銅，甫結束的「2018高雄國際發明暨設計展」中也獲得3金、4銀、1銅、澳門特別獎與大會最佳發明獎，成績亮眼。

「2018韓國首爾國際發明展」中獲得金牌獎的「智慧型割草機器人」，是電子工程系三年級紀孟欣的創意發想，他說高中工讀，幫忙學校割草，大熱天背著割草機在酷陽下苦做工，就一直思索著是不是有自動除草機？讀建大把想法告訴黃勝斌老師，並和同學吳昭邦共同研發，獲得評審的青睞，在稍加改與美化後就可進行商品化。

另外，台灣手搖飲料十分流行，但人工裝填速度太慢，接到大訂單在短時間內根忙不過來，資訊與網路通訊系老師張傳旺帶領學生張守邦、曾冠諺等人研發「調飲機自動化裝置」，其裝填飲料速度是手搖杯的6倍以上，也拿下韓國首爾國際發明展中金牌。

在高雄發明展中，「改良式自動出拋光液之鋁合金製磨料棒夾持器」，改良多年來模具製造工具，「外掛式機車適應性頭燈裝置」，機車夜間開大燈遇來車可自動減弱燈光亮度，市售飲水機經常要換濾心很麻煩，「自動超音波RO膜清洗器」，應用原水

、鹽、檸檬酸等透過超音波清洗過濾器，延長濾心使用時間達6倍，都同樣奪金。

建國科大工程學院王紀瑞院長表示，一連共17件作品獲獎，取得全球專利，已經可以商品化，此外尚有多件還在申請專利中。師生的創新發明作品，為企業解決許多問題，也讓學生在實作中學到業界想要的技術，畢業就可以和企業無縫接軌，立即上線

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(中時 )