年終大掃除！日本DUSKIN清潔用品 小7買一送一

DUSKIN從日本引進限量「2019限定版清潔隨手箱」，堪稱最萌清潔用品！（圖／業者提供）

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DUSKIN即日起在全台7-ELEVEN推出「掃除大作戰」買一送一主題活動。（圖／業者提供）
DUSKIN超細纖維吸水抹布。（圖／業者提供）
DUSKEN造型立可擦。（圖／業者提供）
DUSKEN廚房油污清潔劑。（圖／業者提供）
DUSKEN品牌代言狗狗，造型討喜可愛。（圖／業者提供）

進入年終大掃除的季節，來自日本的清潔專家DUSKIN宣布，即日起將於全台7-ELEVEN推出「掃除大作戰」買一送一主題活動！鎖定小資女、上班族及家庭主婦等族群，讓民眾不用跑到超市量販賣場，到巷口7-ELEVEN就近買、享便利、一次購足。

DUSKIN指出，這波買一送一活動，集合品牌高人氣的6大商品－抗菌菜瓜布、立可擦、魔術抹布、微鋁粒日本菜瓜布、消臭芳香劑（檸檬／水蜜桃）推出活動，單品購買最多可現省180元。預估此波將帶動7-ELEVEN日用品結構成長，也讓民眾能就近買到日本DUSKIN的人氣清潔商品。

清潔用品種類這麼多，該怎麼選擇？DUSKIN表示，根據往年銷售觀察，平均每個家庭有5～6塊菜瓜布或抹布，平均一個月更換一次，在清潔觀念提升下，採買時特別在意「品質」、「品牌」、「功能」及「安全性」四大關鍵。

因此，以DUSKIN菜瓜布為例，就針對刷洗一般清洗、茶／水垢、鍋垢、銹垢、電器汙垢等推出高達5種菜瓜布類商品，讓民眾對症下藥！其中「抗菌菜瓜布」更在日本創造一年狂銷1,000萬個的佳績。

除了超商通路，DUSKIN也針對5大虛擬通路（包含品牌購物官網及4大網購平台），從日本引進限量年度版卡通肖像「2019限定版清潔隨手箱」（售價550元），其中，包含廚房油污清潔劑、廚房用除菌／洗淨／消臭劑、除黴劑、超細纖維吸水抹布、DUSKEN造型立可擦，從裡到外商品包裝皆放上品牌代言狗狗「DUSKEN」，造型討喜可愛，堪稱「最萌的清潔用品」，預計將吸引大學生及年輕上班族購買，讓居家打掃更增添樂趣。

(工商 )

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