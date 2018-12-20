文青IG打卡新據點！「松菸口」串連設計與未來

2018年12月20日 16:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文青照過來！松菸又有新景點！然從今（20日）起園區裡又有一個美麗秘密基地！醞釀一年多的場域品牌「松菸口」！四個裝置藝術於松菸佇立，象徵四個設計品牌的連結，期待透過「松菸口」的誕生，傳遞美好生活途徑，以及打造設計新聚落。

由經濟部工業局指導，台創所經營的三個品牌「台灣設計館」、「不只是圖書館」、「設計點」以及結合「美國創新中心」，坐落在松山文創園區(松菸)，在空間上形成一個口字型聚落，故命名為「松菸口」。

《口號CO-PAPER》封面，邀請植栽藝術家李霽於松菸口現地創作，典雅美麗。（台灣創意設計中心 提供）

來到松菸口可以得到什麼體驗呢?「台灣設計館」是以「設計」為策展主軸的專業博物館，在這裡可以看到趨勢觀點與經典之作；「設計點」商店精選國內外獲獎產品，讓設計美學融入日常生活中；而「不只是圖書館」擁有百種國內外設計雜誌及獨立刊物，以及萬本設計書籍，也經常舉辦設計藝文講座與活動等；「美國創新中心」推廣美國創新科技與文化，如3D列印、Maker、區塊鏈等數位學習課程。

松菸口新地標裝置ParkUp SYC上視圖，象徵四個設計品牌的連結，歡迎民眾看展看書買設計玩創意 。（台灣創意設計中心 提供）

松菸口實體地標「ParkUp SYC」，是游適任所帶領的Plan b團隊所策劃設計。這是該計畫的第三個作品，以設計聚落的載具概念，為松菸口規劃可「變動」組合的模組系統，未來將滿足場域多元使用需求：休憩、市集、展演…等。藉人文森林的姿態蔓延於廣場，歡迎民眾以藝術文化氣息探索這座地標。

松菸口貴賓合影。（左起：設計師方序中、台創董事長張基義、經濟部工業局局長呂正華、臺北市文化局主秘劉得堅、Plan b共同創辦人游適任）。（台灣創意設計中心 提供）

松菸口品牌由金馬獎主視覺設計師方序中負責視覺識別及空間妝點；而新媒體藝術家王宗欣則擔任網站平台幕後推手，注入獨特的互動美學。第一期以「老空間新生命」為主軸，邀請植栽藝術家李霽現地創作「蕊」作品，而這個美麗植栽也成為《口號》的封面主角；同時邀請松菸口各單位的關係人物：Pili Wu、山田遊、霧室、黃心健與曹筱玥等人，各自發表創作態度的口號。《口號》限量免費發送。歡迎讀者以創意張貼封面、妝點周遭，投注對美好生活的想像。

松菸口也推出會員服務平台！松菸口會員在「台灣設計館」、「設計點」及「不只是圖書館」三個品牌消費，每1元可累積1點數，點數可折抵觀展、閱讀以及消費設計品的費用，讓生活可以設計點。會員招募期間，民眾加入會員，即免費獲贈1萬點點數，並享有多種會員權益，為民眾帶來更豐富的生活美學及樂趣。

(中時電子報)