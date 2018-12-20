軌道願景館 成親子互動打卡熱點

軌道願景館目前充滿濃濃的耶誕氣息，而這裡也成為民眾打卡的熱點。（甘嘉雯攝）

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軌道願景館目前充滿濃濃的耶誕氣息，而這裡也成為民眾打卡的熱點。（甘嘉雯攝）
軌道願景館目前充滿濃濃的耶誕氣息，而這裡也成為民眾打卡的熱點。（甘嘉雯攝）

網友及部落客喻為桃園必遊親子互動景點及打卡熱點的「桃園軌道願景館」近日換上耶誕新裝，廣場上5米高，由紅、金、綠色妝點而成的歡樂溫馨聖誕樹，呈現歷史建物的「格調」跟「生命力」，還有桃園軌道建設「溫暖」、「守護」的氛圍，讓原本就古今穿梭的展館，注入時尚另類的異國風。

捷運工程局表示，為了吸引更多人來參訪，在耶誕前夕，規畫應景的耶誕布置，希望讓遊客有耳目一新的感受。

布置主要搭配桃園軌道願景館「和洋折衷式」建築風格，呈現歐洲傳統耶誕慶典豐盛、歡樂、溫暖、人群聚集的氛圍，同時選用古典設計，強調生命的價值；綠色枝葉代表不朽的生命，呼應願景館歷史建物活化意義。

至於配色部分，則以金、紅色為主的飾品和緞帶串連整體視覺，樹下擺放手繪主題木板跟耶誕紅，讓佳節氣息更加濃厚，願景館2樓兒童閱覽室，木桁架上垂吊大小不一彩球，陽光灑落，閃耀著溫潤光芒，視覺更加活潑。

到了夜晚，五米高的耶誕樹，亮起金黃色的燈光，靜靜守護每位通勤穿梭的人們，期望這顆充滿生命力的「經典」耶誕樹為冬日帶來溫暖與喜樂。

根據捷運工程局統計，營運至今3個月，參觀人數已經突破10萬人，曾經創下單日3323人的高人氣參觀人數，目前每周也都有6至10個學校團體預約戶外教學參訪，是目前桃園熱門必遊景點之一。

(中時 )

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