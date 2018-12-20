影》學生鬧場江宜樺 蔡詩萍：黑幫小弟玷汙台大

行政院長江宜樺18日晚間7點返回台大演講，大批抗議青年突然闖入會場，演講被迫中斷，現場情況混亂。（資料照片 李侑珊攝）

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中時電子報

20181219中天新聞　江宜樺台大演講　上百學生抗議叫囂

前行政院長江宜樺18日晚間受台大政治系學會之邀到台大演講，被上百名挺太陽花的學生鬧場。作家、媒體工作者蔡詩萍痛斥這群學弟妹，稱他們的行為不僅玷污台大、太陽花，甚且根本就是「黑幫」、「小弟」的圍事！

蔡詩萍在臉書發表《你們玷污的不止是台大，更是自己相信的價值！：寫給鬧場江宜樺演講的學弟妹們》一文，他表示看到學弟江宜樺重返台大演講，卻被一群標舉「太陽花」的學生鬧場，終至演講不成，心很痛。

痛台大怎麼變成這樣，痛這群學弟妹怎麼變成這樣！變成黨同伐異，變成叫囂圍事的幫派？只差沒穿黑衣黑褲而已！

蔡詩萍說這群學弟妹「很笨」，以為自己「站在正義」的一方，但他們忘了，在民主的台灣，在政黨政治已制度化的台灣，重要的是懂得相互尊重，江宜樺的處境，不是個案，一旦積非成是，一旦被視為「我就可以這樣幹」，那未來蔡英文、賴清德、柯文哲、馬英九等等，誰的處境不會類似呢！法治崩解，暴力橫行，台灣民主很快就玩完了！

蔡痛斥這群自以為是的台大學弟妹們，稱他們當晚的行為，不僅玷污「太陽花」，甚且，根本就是「黑幫」、「小弟」的圍事！

蔡詩萍最後向這群台大學弟妹們喊話，有空翻翻古典民主的老書吧！

「你有表達自己權利的自由，但前提是，你不可以剝奪他人的權利！

台大人不會也不該這樣做，除非，他自以為是「替天行道」的黑幫了！

是的，沒有任何價值的堅持，是靠阻攔別人的嘴，鬧場別人出聲而能實現的。」。

(中時電子報)

文章來源：蔡詩萍臉書

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