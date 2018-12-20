台北２０１９年跨年夜活動交管看這裡

2018年12月20日 16:27 中時 謝明俊

台北市2019跨年晚會擴大疏導及彈性管制點。〔謝明俊翻攝〕

台北市2019跨年晚會散場專車集結地點及行駛動線圖。〔謝明俊翻攝〕

台北市政府２０１９年跨年晚會活動，將於12月31日19時至108年1月1日1時舉行，預估將吸引數十萬民眾前往觀賞，台北市政府警察局為維護活動交通秩序與安全，規劃相關交通管制措施如下：

一、107年12月25日12時起，市府路及新仁愛路搭設及拆除舞臺交管措施：

(一)12月25日(星期二)12時起至22時止，市府路(松壽、松高路區間)東側五車道封閉。

(二)12月25日(星期二)22時起至12月27日(星期四)24時止，市府路(松壽、松高路區間)東側五車道封閉、新仁愛路全線封閉。

(三)12月28日(星期五)0時起至108年1月2日(星期三)6時止，市府路(松壽、松高路區間)及新仁愛路全線封閉。

二、「台北最HIGH新年城-2019跨年晚會」分為三階段管制，管制時段、範圍如跨年晚會三階段交通管制示意圖。

三、本次市政府規劃「台北最HIGH新年城-2019跨年晚會」3線散場專車，行駛時間、路線及接駁區如跨年晚會散場專車集結地點及行駛動線圖，接駁區及管制區內之汽、機車停車格位將於107年12月31日17時起至108年1月1日3時取消，屆時將加強違停車輛拖吊及移置。

四、本次活動周邊停車空間有限，且管制區內停車場及路邊停車格均實施管制，特別呼籲市民朋友搭乘公車及捷運等大眾交通工具前往；活動當日，警察廣播電臺及其他電臺將於各節目隨時插播周邊路況報導及交通管制措施，駕駛朋友行經管制區周邊道路時，請減速慢行或提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警及義交人員之指揮、疏導，擴大疏導範圍及改道動線如示意圖，管制期間建議改道行駛路線如下：

(一)東西向車流：建議改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路。

(二)南北向車流：建議改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。

(三)12月31日20時起，基隆路車行地下道作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，22時後全面管制進出。

(四)12月31日22時起，高架道路管制：

1、基隆高架道路：基隆路/樂業路口匝道管制，車輛提前於基隆/敦化匝道下平面道路。

2、環東/堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

3、信義快速道路：信義路/松德路口進行管制，車輛可經信義快速道路出城。進城車輛僅能由信義路右轉松德路，左轉市府路方向進行管制。

4、市民高架道路：西往東下市民/光復匝道之車輛，於市民大道/光復南路口平面道路禁止右轉光復南路。

(中時 )