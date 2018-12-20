台南市議會正、副議長之戰 國民黨團人選仍難產

2018年12月20日 16:14 中時 程炳璋

台南市議會正、副議長選戰25日投票，民進黨人選確定由邱莉莉、郭清華代表出馬，國民黨人選仍難產，國民黨團20日發布甲級動員令開會，議員間意見仍擺不平，最後宣布24日為底線決定最後人選，若無黨籍議員喬不出人選，國民黨將自推參選。

台南市議會今年各黨團席次皆未過半，攸關台南市議會龍頭寶座25日將投票決定，民進黨團19日已拍板定案由邱莉莉與郭清華搭檔出線，兩人開始爭取過半席次的議員支持，相對民進黨的整合成功，國民黨反而人選難產。

台南市議會席次57席，民進黨團25席，國民黨團16席，無黨籍議員14席，時代力量黨團與台聯黨團各1席，國、民兩黨團在這場議長爭霸戰中若想出線，勢必合綜連橫，尋求無黨籍議員支持。

邱莉莉日前宣稱已掌握5席無黨籍議員支持，加上民進黨記名投票，等於宣告掌握30席過半席次票數。

面對民進黨的來勢洶洶，國民黨團議長、副議長人選卻至今難產，原先決定由洪玉鳳、林燕祝兩人擇一參選議長，蔡淑惠攻副議長，卻在黨團內部意見分歧下，未有決議。

眼看距投票日僅剩5天，不少國民黨支持者擔心台南市議會正、副龍頭會讓民進黨「整碗捧」，希望國民黨趕快產生人選，國民黨團20日甲級動員討論，但仍無結果，盧崑福表示，國民黨團仍等待無黨籍人選確定，目前還需要時間整合人選，24日會再一次甲級動員做出最後決定。

(中時 )