花博上演山岳勇士垂降秀 展現台灣戶外運動品牌軟實力

2018年12月20日 16:20 中時 王文吉

歐都納董事長程鯤（中）率山岳勇士從楷模創生館屋頂高空垂降。（王文吉攝）

山岳勇士大秀倒立垂降技巧，贏得熱烈掌聲。（王文吉攝）

歐都納董事長程鯤（左四）宣布將推出「探訪七山一湖，尋找台灣之美」壯舉活動。（王文吉攝）

台中花博營運總部執行長郭坤明（右）感謝歐都納董事長程鯤（左）贊助打造楷模創生館。（王文吉攝）

台中市經濟發展局長呂曜志（中）稱讚歐都納等4家企業，以愛台灣的心支持花博，讓全世界看到台灣的軟實力。（王文吉攝）

讓世界看見台中的軟實力！贊助花博企業展館的「歐都納」20日下午在豐原葫蘆墩園區舉辦「穿行戶外」高空飛炫秀，由董事長程鯤率山岳勇士，從楷模創生館屋頂高空垂降，透過別出心裁的飛簷走壁，展現戶外時尚服飾多元穿搭趨勢。程鯤表示，希望藉由用多采多姿、繽紛亮麗穿搭秀，呈現台中花博「聆聽花開的聲音」精神。

「穿行戶外」高空飛炫秀以戶外冒險、都會休旅、台灣七山一湖等三大系列呈現，透過飛簷走壁式的「高空垂降」表演，展現冬季服飾的多元穿搭，以及台灣戶外運動品牌的創新與活力。台中花博營運總部執行長郭坤明、台中市經濟發展局長呂曜志也出席走秀活動。

2019年是歐都納「世界七頂峰完攀10周年」，程鯤現場宣布將推出「探訪七山一湖，尋找台灣之美」壯舉活動，特別選出台灣7座國家公園的最高峰，以及台灣最具特色的高山湖泊「嘉明湖」，號召登山好手參與拍照認證與攝影比賽，開啟世界與台灣、山與山之間對話。

位於花博豐原葫蘆墩公園的楷模創生館由歐都納等4家企業合力打造而成，郭坤明稱讚，楷模創生館讓世界看到台灣中小企業堅忍不拔的精神，如同航空母艦般護衛台灣經濟，也建構起堅強的國防力量。呂曜志則感謝贊助楷模創生館的4家企業領袖，以愛台灣的心支持花博，讓全世界看到台灣的軟實力。

(中時 )