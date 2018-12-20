日本最佳「免費」景點榜單！拍飛機、喝啤酒、賞庭園皆樂活

2018年12月20日 16:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

薪水不漲，物價狂漲！然愛旅遊的心蠢蠢欲動，你可知，國人喜愛的旅遊國家「日本」其實很多景點都是「免費」的！拍飛機、喝啤酒、賞日本庭園、真實潛艦建成的博物館都樂活！旅遊網站公佈2018年日本最佳免費景點榜單，這些景點雖然免費，但深受旅遊玩家級用戶的好評，更是走訪日本不容錯過的熱門打卡熱點。

橫濱麒麟啤酒村，可免費試飲新鮮啤酒。（飲酒過量有害健康）。（TripAdvisor 提供）

距離台灣飛行時間短、航班最綿密的日本，是台灣人最愛的出遊首選地。一般到日本旅遊想到的可能是東京迪士尼樂園、大阪環球影城的景點，但貴桑桑的門票，讓人有些卻步，旅遊網站TripAdvisor「2018年日本最佳免費景點」，讓你不需要花大錢，就能玩得盡興。

被譽為都會綠洲的傳統庭院八芳園。（TripAdvisor 提供）

像是，榮獲免費景點第一名殊榮的JAL航空教室，來到這裡可近距離接觸飛機，是航空迷必朝聖的景點；喜愛啤酒的遊客，不要錯過第二名的橫濱麒麟啤酒村，走一圈你會更了解啤酒的製造過程，還可免費試飲新鮮啤酒（飲酒過量，有害健康）。

真實潛艦打造的海上自衛隊吳史料館。（TripAdvisor 提供）

被譽為都會綠洲的傳統庭院八芳園，榮獲第三名的殊榮，景致優美不在話下，這裡更是許多日本新人指定的婚紗拍攝地；第四名是位在廣島的海上自衛隊吳史資料館，是以真實潛艦建成的博物館，還可以走入潛艦內部參觀喔！

TripAdvisor用戶指出，許多入選的景點皆令人驚艷，甚至不敢相信這些地方竟然是免費不用門票的，十分推薦大家前往日本旅遊的時候，可將這些景點排入你的旅途中，但有些是需要事前預約的，要記得先預定，以免到了不能入場而掃興囉！

2018日本免費景點Top 10。（TripAdvisor 提供）

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)