中市立委補選 沈智慧訪準法制局長打合作牌

2018年12月20日 16:37 中時 陳淑芬

台中市第5選區（北區、北屯）立委補選國民黨參選人沈智慧，20日與準台中市府法制局長李善植會晤，討論中央與地方推動法制問題。沈智慧說，她有6屆立法委員豐富經驗，很多法律彼此扞格及時代不同而須盤點，她若有機會出線，一定與準台中市長盧秀燕小內閣發揮中央與地方在立法、預算等多方面合作，發展大台中建設經濟。

沈智慧在多名律師陪同拜會準法制局長李善植，她稱讚李在法律實務經驗豐富，已邀請加入律師團陣容，希望成為未來在立院後盾，沒想到，他被延攬入市府小內閣，她若當選立委，市政若有窒礙難行需要中央修法，兩人可以合作推動。

沈智慧說，很多人認為法制局是冷衙門，現在是法治時代，都市要發展首重法治，但是很多法律彼此扞格，例如開發案、都更及建物拉皮等議題，都涉及很多法律層面，此外，不少法律牽涉不合時宜等因素，需要中央與地方共同盤點修正。

李善植表示，法律的目的在於為民服務、解決問題，而非綁手綁腳、限制人民，他未來進法制局將會多接觸民意，了解人民需要，期望這次補選能選出了解法治、法律運作的專業立委。

李善植說，市政建設有許多地方需要中央法令鬆綁，有窒礙難行之處須由中央與地方一起來完成。他並以「空汙」為例指出，要改善空汙牽涉《空氣汙染防治法》、許可證等問題。他稱讚沈智慧了解台中、對法律有豐富的專業經驗，期待兩人未來能有機會透過中央與地方合作，為台中市發聲。

(中時 )