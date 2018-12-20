90年代香港奇案搬上螢幕 《心冤》陣容集結三大金馬帝后

寶飛鳳(惠英紅飾)破案無數，更能憑相片了解兇手犯案過程。衛視電影台提供

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時報周刊
黃秋生劇中飾演神探劉偉義。衛視電影台提供
《心冤》官方預告片

福斯傳媒集團繼劉德華監製《東方華爾街》之後，再度推出推出由《隱婚男女》、《分手再說我愛你》導演葉念琛一手打造的福斯原創製作《心冤》，並邀來三大金馬影帝后惠英紅、黃秋生、謝君豪共同主演，是華語戲劇中少見的警匪偵探類型劇，故事架構是以三件曾經轟動一時的香港奇案：富家女綁架案、弒雙親碎屍案及警察宿舍滅門案為藍本。

這部集懸疑、血腥暴力、動作等重口味於一身的電視劇，繼去年12月於「澳門國際影展」特別公映上播放導演特別版本之後，傳媒及觀眾一直期盼正式播出時間。福斯傳媒集團於今日正式宣布，《心冤》將於2019年1月7日全球首播，台灣觀眾可以在衛視電影台每周一晚間11點、一連四周共5集播出。

葉念琛導演過往擅長拍攝港產都會愛情電影，這次受到福斯邀請首次執導電視劇，而且還轉型拍攝懸疑偵探類型，期望為觀眾帶來耳目一新感覺。導演表示：「現在拍網路劇大多由電視出身，對於我本身則是電影製作出身，首次接觸電視製作，在2019年是一個全新開始、新挑戰，希望觀眾喜歡我電視劇生涯處男作。」導演更揚言《心冤》為貼近逼真還原奇案，出來的效果會出人意表和令人震撼，感官刺激深信觀眾看完精神為之一振。

另外，「角色預告」包括最強班底，三位金馬帝后惠英紅、影帝黃秋生、金馬影帝謝君豪，加上資深演員邵仲衡、徐智勇(小肥) 、阮德鏘、周國賢、黃澤鋒，還有一班新實力軍談善言、吳肇軒、胡子彤、雷深如（J.Arie）、黃心美、張紋嘉及陳安立等，多個角色形象會隨劇情轉變，由忠變奸，挑戰演員們的演技大爆發。《心冤》將於1月7日（星期一）晚間11點衛視電影台全台首播；影音串流平台「FOX+」亦將會同日晚間8點搶先上架。

(時報周刊)

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