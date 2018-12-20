書面弔唁聲明 陳雲林稱江丙坤為兩岸「鞠躬盡瘁，死而後已」

2018年12月20日 16:35 中時 陳柏廷

大陸海協會前會長陳雲林今赴海基會大樓，弔唁已故海基會董事長江丙坤。陳雲林在弔唁的書面聲明，以「斯人已去 事業長昭」8字懷念江丙坤，並表明江丙坤奔走兩岸達179次，為推動兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已，最後也不忘祝福台灣父老鄉親風調雨順、幸福安康！

聲明指出，十多天前，驚聞老友江丙坤先生驟然駕鶴西去，心中不勝哀慟。這次我以個人名義來台送丙坤先生最後一程，心情十分沉重。猶憶十年前我首次訪台時丙坤先生在圓山飯店熱情迎候，恍若昨日。今天再次看到這裡的一草一木，勾起我無限的思念和不捨。老友音容宛在，如今物是人非事事休，讓人未語淚先流。

聲明稱，江先生是我的老朋友、好朋友。他是台灣公認的財經專家，為台灣經濟社會發展貢獻良多，學識和專業精神為各界所景仰。他是兩岸同胞共同尊敬的使者，把畢生精力投注到促進兩岸經濟互利雙贏的事業之中。他是台商公認的大家長，心系台商，為台商台企發展出謀畫策、殫精竭慮。

聲明表示，我和丙坤先生因兩岸事務結緣，公義相投，私志相契。我們曾會於南京，籌謀國共領導人首次會見，開啟國共兩黨關係改善之先聲；我們曾相會於北京，在「九二共識」基礎上重啟中斷已久的協商談判，為推進兩岸交流合作機制化恪盡心力；我們曾會於台北，開闢兩岸制度化協商新局，讓兩岸同胞夙願已久的直接雙向「三通」變為現實。

聲明還稱，在分別擔任兩會負責人的四年多時間裡，我們先後舉行了8次會談，簽署了18項協議，達成諸多共識。這些努力大大增進了兩岸民生福祉，有力地推動兩岸關係步入和平發展新階段，為兩岸關係取得歷史性進展創造了條件。因為眾所周知的原因，兩岸關係再經波折，但丙坤先生不辭辛苦、不改赤忱，以耄耋之年奔波兩岸達179次，繼續為密切兩岸同胞感情、深化兩岸經濟合作付出極大的心血，為推動兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已。

聲明最後表示，斯人已去，事業長昭。歷史已經證明，兩岸關係和平發展是一條有利於兩岸同胞、有利於中華民族的煌煌正道，也終將銘記丙坤先生和那些為兩岸關係改善發展做出貢獻的台灣有識之士。深盼丙坤先生未竟之事業能得以賡續，未了之夙願能得以完成。希望兩岸同胞為實現中華民族偉大復興的中國夢早日攜手同行。衷心祝福台灣父老鄉親風調雨順、幸福安康！

(中時 )