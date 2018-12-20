美廉社年度熱銷商品公開 2秒賣一顆茶葉蛋

2018年12月20日 16:38 工商 劉馥瑜

美廉社的米酒今年已賣出550萬瓶，隨著入冬食補旺季，買氣將再提升。（圖／業者提供）

美廉社的散蛋、散米是當前超市通路的一大特色，保留古早柑仔店的風格。（圖／業者提供）

美廉社的散蛋、散米是當前超市通路的一大特色，保留古早柑仔店的風格。（圖／業者提供）

美廉社自有品牌「VV元氣純水」以6元的超高CP值，奪下飲品銷售冠軍寶座，一個月可賣出50萬瓶。（圖／業者提供）

以「最靠近里民的巷口補給站」、「現代版柑仔店」自居的超市美廉社，首度公開年度熱銷排行榜，統計今年1月1日至12月10日的銷售數據，發現物美價廉高CP值商品仍為消費者首選，其中，隨著民眾健康意識抬頭，民生食品銷售冠軍由「茶葉蛋」奪得，平均2秒鐘就賣出一顆，銷量更較去年成長近2成。

除了柴米油鹽等民生必需品之外，美廉社的「散蛋」、「散米」也很受民眾青睞，零售散蛋的方式在現代通路中逐漸少見，美廉社平均2.5秒就可賣出一顆散蛋 ; 而包裝散米也是現代柑仔店的熱銷商品，7種口味的特色散裝米，讓附近住戶方便購買帶回家，不用囤貨，一個月就可賣出百萬斤。

此外，還有讓人意想不到的「米酒」，光今年就賣出550萬瓶，尤其是玻璃罐裝的公賣局紅標料理米酒就占了7成，原價26元一瓶，2瓶50元，加上玻璃罐又可退費，成為家庭主婦必BUY商品，尤其到了秋冬，食補風氣盛行，銷售更是較平日提升買氣2成。

另外，在飲品方面，美廉社發現，隨著消費者飲食習慣改變，健康意識抬頭，瓶裝水市場逐漸取代含糖飲料，美廉社自有品牌600ml「VV元氣純水」以6元的超高CP值奪下冠軍寶座，一個月可賣出50萬瓶，一年高達600萬瓶。

緊追在後的是無糖茶品類，包括無糖綠、無糖烏龍茶等，其中，最亮眼的則是「御茶園每朝健康綠茶」，平均一年也賣出近70萬瓶的好成績 ; 含糖飲料部分，美廉社自有品牌「Simple Style檸檬紅茶」（17元一瓶／590ml），一年也銷售近百萬瓶。

有趣的是，美廉社酒類商品相當受歡迎，蟬聯全品類銷售之冠，其中自辦進口酒類單月可賣出近數百萬瓶，鄉民更戲稱「美廉社」為「酒廉社」。在消費波段上，尤以周末、節慶更是倍數成長。榜單顯示，民眾入手酒品價格帶落在200～300元中價位酒。

美廉社表示，不同於一般超市通路，美廉社選擇在巷弄、社區、鄰里間駐紮，更開發自有品牌及自行進口商品，提供低價、高品質的親民商品，十多年來累積180萬會員，相當於每13人就有1人是美廉社會員，據統計，會員到美廉社購物頻率每週近6次，幾乎天天報到像「走灶咖」，會員消費客單更比非會員高出1倍。

即日起至12月31日，美廉社推出熱銷排行大賞（乳製品、冷藏飲品、冷藏調理商品、常溫飲料、休閒食品、米類、蛋等），以LINE Pay支付單筆消費滿250元現場享9折優惠，還有其他LINE Points點數贈送等好康。

（工商時報提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒！）

(工商 )