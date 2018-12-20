低能量雷射光療 生髮成功率達85％

2018年12月20日 16:35 中時 魏怡嘉

亞洲有20％成年男性與6％女性有雄性禿困擾，醫師表示，過去單一使用口服藥或生髮水治療掉髮的成功率平均只有40％~50％，研究證實若搭配低能量雷射光療，可使成功率達到85％，建議有禿髮問題的民眾，可以同時搭配口服藥物使用，以提高生髮成功率，或在植髮手術後搭配使用，可加速傷口癒合，幫助頭髮重建良好的生長環境。

植髮診所楊名權醫師表示，低能量雷射（Low Level Laser Therapy，LLLT）光療採單一波長雷射，透過650nm波長給予適當的能量，刺激弱化的頭皮毛囊促進生長。根據臨床40人使用16週後測試結果，使用真正光療帽的男性9人和女性11人當中，平均髮量增加43.2％，安慰劑組平均僅增加5.7％，顯示低能量雷射光療能提供輕度與中度雄性禿 (第2~6期) 患者居家治療效果。

楊名權指出，相較口服藥物、外用生髮水，採用低能量雷射光療具備非侵入性及非化學性的優勢，從根本源刺激毛囊細胞增生，促使血管擴張，供給毛囊細胞分裂所需養份，另外低能量雷射與細胞的粒線體會產生光化學反應，有助頭皮保養，避免頭髮稀疏及減緩落髮。

楊名權進一步指出，有掉髮、禿髮困擾的民眾，除了可使用外用或口服生髮產品搭配雷射生髮帽做居家照護外，生活習慣也應配合調整，例如戒煙、每日擁有6至8小時充足睡眠時間、適當舒壓，都有助於毛髮生長。另外，平日也可於頭皮一平方公分內範圍，用手輕扯頭髮做自我檢測，如扯出2根以內頭髮屬正常，若超過3根就需有警覺，表示頭髮不健康、易進入休眠期，一旦持續出現掉髮現象，就應及早就醫諮詢，遠離禿髮危機。

資深藝人董至成過去飽受雄性禿掉髮困擾，一年前透過植髮機器人手術成功找回一頭濃密黑髮，最近忙碌的通告壓力，讓他相當擔心秀髮不保，經諮詢植髮醫師後，建議透過低能量雷射光療，現在頭髮不但沒變少，看起來依舊烏黑亮麗。

(中時 )