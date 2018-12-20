水中接吻初體驗 鍾瑶弄巧成拙嗆到林子閎

2018年12月20日 16:35 時報周刊 張毓琪

林子閎烙人霸氣救鍾瑶。東森提供

台視、東森戲劇《艾蜜麗的五件事》上集劇情鍾瑶終於執行瓶中信的首次任務「揮別」，甩掉渣男友後，跟林子閎的曖昧關係，也逐漸升溫浮出水面。原來兩人在高中時就已接吻過，而且還是「救命之吻」。

鍾瑶為救不黯水性的林子閎，二話不說跳進水中為男方渡氣，兩人在水中相吻為求畫面唯美浪漫兩人吃足了苦頭。此次拍攝更是林子閎第一次拍攝水中吻戲，為鍾瑶獻出了水中螢幕初吻，因劇中林子閎溺水、鍾瑶幫他水中渡氣。

林子閎拍攝時不斷被水嗆到，一度咳到不行。他表示：「我們下水就是直接來，渡氣的畫面跟溺水戲都來真的。因為要表現落水的畫面，水直接灌進我的鼻孔和嘴巴，所以拍攝時我基本上是真的溺水了，我覺得自己整個變一顆水球。」

鍾瑶說其實她跟林子閎的水性都很好，但為把渡氣橋段拍得逼真，又要顧及畫面唯美，所以這場戲真的不好拍也拍了很多次。鍾瑶笑說：「第一顆鏡頭我把氣吐過去的時候，因為氣吐得太多，林子閎真的狠狠被嗆了好大一口，讓他有溺水窒息的感覺，下一顆鏡頭他就只能直接把嘴巴閉緊，不然真的會溺水，就真要叫救護車了」。

鍾瑶還因高中的短髮造型，一下水假髮就往上飄，浪漫拯救吻戲瞬間變成搞笑喜劇，剛下水時整個人跟假髮都往上飄。根本像泰國喜劇鬼片，後來只好讓鍾瑶入水時，按住自己的頭下水，才能維持假髮的形狀。還特別加了鉛塊讓身體能夠更穩定並與子閎喬好上下位，做出浪漫的拯救之吻的畫面。

兩人再回憶那個畫面時，都還是笑場，因為鍾瑶覺得自己在水中的髮型真的超怪異的。而劇中還有場鍾瑶在路邊當狗仔跟蹤案主時在路邊吃髒髒包，超ㄎ一ㄤ的，滿嘴滿臉的巧克力，還跟競爭對手王家梁放狠話，說一定要贏得這場官司，互動畫面超逗趣。

而劇中暗戀鍾瑶多年的林子閎，在鍾瑶遇到危險差點被黑幫攻擊時，關鍵時刻領著好友和一票壯漢出場，霸氣為女方解圍。而這場超Man的烙兄弟戲碼，現場卻硬是被林子閎拍成搞笑片。他笑說「因為這場戲的重點是一開始的帥氣出場，所以我每次導演喊卡前就一直加戲，假裝發紅包呀、謝謝臨演大哥呀、或是請兄弟吃熱炒等等，還拿球棒、跳舞甚麼都來了。」。

林子閎的「臨場發揮」更硬是讓每一個鏡頭都換了一個哏，引起全劇組不斷大笑。甚至攝影師都一度笑到連攝影機都在抖，本來應該充滿緊張感的一場戲，拍攝現場歡樂到不行。《艾蜜麗的五件事》台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出。

(時報周刊)